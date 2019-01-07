Ноутбуки с хорошим экраном - таблица характеристик дисплеев

Автор: · 07.01.2019

 


Выбирая ноутбук, мы чаще всего обращаем внимание на установленный процессор, объем памяти, возможность установки SSD накопителя, на размер экрана. Вот именно диагональ интересует прежде всего. Даже вопрос по поводу того, какой тип матрицы используется, стал уже не столь актуальным. И все же в ряде случаев требуются ноутбуки с хорошим экраном, когда требования к качеству изображения выходят на первый план.

Что есть «хороший экран»

Это понятие довольно многозначное, и порой «хорошесть» одного параметра может конфликтовать с какой-либо другой характеристикой. Да и решаемые на ноутбуке задачи также в свою очередь диктуют критерии того, какой дисплей необходим.

Любителям игр нужен быстрый дисплей, с малым временем отклика, да и наличие частот обновления порядка 120 Гц и более также только в плюс. Не говоря уже о таких «примочках», как G-sync и т. п. И в данном случае матрица типа TN выглядит предпочтительнее «универсальной» и априори более качественной IPS.

Для офисного/домашнего использования, наоборот, время отклика играет небольшую роль, а вот качество картинки, отсутствие мерцания становятся более важными. В данном случае выбор IPS матрицы видится более логичным.

Есть и другой подход. Тем, кто занимается редактированием фото, цветокоррекцией, подготовкой материалов для полиграфии и прочими работами, связанными с корректировкой изображений, важно, чтобы экран как можно лучше отображал цвета. Необходимо, чтобы установленная матрица имела как можно более широкий цветовой охват.

Вот именно этот параметр я и возьму за отправную точку для отбора моделей, которые могут подойти тем, для кого работа в фотошопе и подобных программных пакетах – занятие частое.

Критерии выбора

Как я уже сказал, основой для формирования таблицы, которая представлена ниже, служит цветовой охват матрицы, которой комплектуется та или иная модель ноутбука. Базовыми значениями я решил выбрать 50% AdobeRGB и примерно 70% sRGB. Думаю, не ошибусь, считая, что экраны с меньшим цветовым охватом все же не очень подходят для серьезной работы с цветом.

Laptop_screen_Color_gamut

Это исключительно моя классификация. Дело в том, что в последний год-два IPS матрицы активно вытеснили TN панели в классе ноутбуков среднего и даже ниже среднего ценового диапазона, т. е. технология IPS реально стала массовой. Качество изображения действительно улучшилось, не говоря уже про углы обзора.

Проблема в том, что IPS IPS-у рознь. Эти «ширпотребовские» панели чаще всего не отличаются высокими характеристиками именно в плане качества цветопередачи. Для игр, серфинга в интернете, работы с документами в офисе и вообще для повседневной деятельности их хватает более чем. Но вот при подборе ноутбука «для фотошопа» рекомендовать такие модели уже не желательно.

Посему в таблице отсутствует большое количество популярных ноутбуков типа Dell G3/G5/G7, Asus Vivobook, HP Probook и т. п. Модели с качественными матрицами все же стоят несколько выше.

Ограничения

Есть и другая сложность, заключающаяся в том, что эта информация (модель установленной матрицы) никогда не значится в спецификациях на ноутбук. Справедливости ради, большинству покупателей эта информация действительно не нужна. Естественно, что я не в состоянии проверить самостоятельно каждую модель ноутбука.

Все данные собраны по обзорам, форумам, что допускает определенные отклонения результатов измерений одной и той же матрицы, и даже неточности. Следует учитывать и еще один момент – какая именно матрица находится в той модели компьютера, которая выбрана для покупки. Никто не запрещает производителю установить какую-либо другую панель в ноутбуки, продаваемые в той или иной стране, или даже в определенную их партию.

Приводимые значения являются, скорее, ориентировочными, и за абсолютную истину их принимать не стоит. Отклонения в несколько процентов от полученных результатов измерений следует считать нормой.

А вот в качестве ориентира указанные значения вполне подходят, и смогут дать дополнительную информацию о том, чего ждать от той или иной модели портативного компьютера. Или не ждать.

Конечно, не только цветовой охват определяет качество дисплея. Важны и уровень черного, и контрастность, и гамма дисплея, и проч, и до этого мы тоже доберемся. Как и наличие ШИМ управления яркостью. Для тех, кто много времени проводит перед монитором, это не самая последняя по важности характеристика экрана.

Был бы признателен за информацию о неточностях, о том, что за матрицы используются в моделях ноутбуков в случае, если у вас совсем другая модель дисплея, нежели указанная в таблице. Все это позволит оперативно внести корректировки. Проще всего узнать модель матрицы можно, если воспользоваться программой AIDA64. Нанесена маркировка и на стикере самой панели, но для этого придется разбирать ноутбук, что не всем под силу.

Работа над таблицей продолжается, она будет дополнена другими параметрами.

Отдельную таблицу с моделями ноутбуков с экранами 144 Гц и выше можно посмотреть тут.

Acer

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ
Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB
Acer Aspire 3 A317-51G202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV173FHM-N41IPS~270>1500:186.756.8
Acer Aspire 5 A517-51G (с CPU Intel 8-го поколения)201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~400>1000:18455
Acer Aspire 7 A715-73G201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080PANDA LM156LF9L02IPS~270>800:19876
Acer Aspire 7 A717-71G201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~400>1000:18556
Acer Aspire 7 A717-72G201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~400>1000:189
Acer Aspire E5-774G201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HTN01.1

Матрица: AUO B173HTN01.1

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6

TN~353>900:191.660.1
Acer Aspire ES 17 ES1-732201817''HD+Разрешение экрана - 1600x900Chi Mei N173FGE-E23

Матрица: Innolux N173FGE-E23 (CMNAE0D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 382.08×214.92

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8

TN~227>1500:18051
Acer Aspire F15 (F5-573G)201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HGE-EAL

Матрица: Innolux N156HGE-EAL (CMN15D2)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/20/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

TN~240>480:110074
Acer Aspire F17 F5-771G201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HTN01.1

Матрица: AUO B173HTN01.1

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6

TN~320>950:19160
Acer Aspire R13 (2016)201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAT02.5

Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8

IPS~347>1500:19259
13''QHDРазрешение экрана - 2160x1440Sharp LQ133T1JW02

Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF)

Тип матрицы: IGZO VA

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55

VA~320>1800:19865
Acer Aspire R13 R7-372T201613''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440Sharp LQ133T1JW02

Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF)

Тип матрицы: IGZO VA

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55

VA~320>1800:19865
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAT02.5

Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8

IPS~340>1500:19259
Acer Aspire S 13201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.1

Матрица: AUO B133HAN04.1 (AUO412D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.972×177.48×4.5

IPS~380>950:192.288.7
Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-591G)201515''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW04

Матрица: Sharp LQ156D1JW04 (SHP1436)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14

IPS~346>850:161
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LP156WF6-SPB1

Матрица: LG LP156WF6-SPB1

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS9170
Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-592G)201615''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW02DIPS~300>1300:110086
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB1

Матрица: LG LP156WF6-SPB1

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~320>970:190
Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G)201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP1

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~320>1000:18556
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Chi Mei N156DCE-GA1 (CMN15E1)

Матрица: Innolux N156DCE-GA1 (CMN15E1)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.22x193.62

Размер матрицы, мм: 367.98x218.8x3.0

IPS~320>1000:19862
Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G)201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>980:194
Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-791)201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS57.5
Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-792G)201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.0

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~340>1000:19159.5
Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-793G)201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.0

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~340>1300:19059
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~380>1100:110087.2
Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN2

Матрица: Innolux N156HCE-EN2 (CMN1514)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~320>1500:110078
Acer ConceptD 5 (CN515-51)201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~370>1400:1100
Acer ConceptD 5 Pro CN515-71201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~310>800:1100100
Acer ConceptD 5 Pro CN517-71P201917''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN03.0

Матрица: AUO B173ZAN03.0 (AUO309B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~360>1000:110099
Acer ConceptD 7 (CN715-71)201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~390>1400:1100100
Acer ConceptD 7 Pro202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~320>1500:199
Acer ConceptD 9 (CN917-71)201917''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN03.1 (AUO319B)IPS~420>1400:1100100
Acer Nitro 5 AN515-42201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~300>1200:18757
Acer Nitro 5 AN515-52201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~380>980:194
Acer Nitro 5 AN515-54201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)

Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6

IPS~300>1100:190
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPF3IPS~30094
Acer Nitro 5 AN515-55202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPF3

Матрица: LG LP156WFG-SPF3 (LGD061E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6

IPS~380>750:192.864.3
Acer Nitro 5 AN517-51201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HCE-G33

Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>900:110077
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF5-SPB3IPS~370>1300:19259
Acer Nitro 5 AN517-51201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV173FHM-N46

Матрица: BOE NV173FHM-N46 (BOE0839, BOE07D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.89×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~250>1000:192
Acer Nitro 5 Spin NP515-51201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCA-EA1 (CMN15D7)

Матрица: Innolux N156HCA-EA1 (CMN15D7)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.16×216×3.2

IPS~330>1200:19360
Acer Nitro 7 AN715-51201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~270>750:19674
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPF3IPS9470
Acer Predator 15 (G9-591)201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~310>860:18656
Acer Predator 15 (G9-592)201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>800:18254
Acer Predator 15 (G9-593)201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG (LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~290>900:18455
Acer Predator 17 (G5-793)201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 385.95×218.9

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS90
Acer Predator 17 (G9-791)201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~330>1200:18556
Acer Predator 17 (G9-792)201617''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~370>880:110088
Acer Predator 17 (G9-793)201617''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~340>1300:110088
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 385.95×218.9

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS~32087.163.7
Acer Predator 17X (GX-791)201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 385.95×218.9

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS90
Acer Predator 17X (GX-792)201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~380>1000:18455
17''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~360>1000:1100100
Acer Predator 21X GX21-71201721''Wide FullHDРазрешение экрана - 2560х1080AUO B210DAR01.0IPS~350>1200:197
Acer Predator Helios 300 G3-571201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPK6 (LGD0590)

Матрица: LG LP156WF6-SPK6 (LGD0590)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~350>1100:17052
Acer Predator Helios 300 PH315-51201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~300>790:19875
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2

IPS~280>790:19776
Acer Predator Helios 300 PH315-52201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~290>750:19775
Acer Predator Helios 300 PH315-53202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~300>1000:190
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6

IPS~300>1100:198.272.7
Acer Predator Helios 300 PH317-52201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~350>1100:18656
Acer Predator Helios 300 PH317-53201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HCE-G33 (CMN175C)

Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>880:110077
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~315>1200:192
Acer Predator Helios 300 PH317-53201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~280>1100:185.562.8
Acer Predator Helios 500 PH517-51201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.0

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>470:19159
17''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~360>790:110088
Acer Predator Helios 500 PH517-51201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.2

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1000:19362.8
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.1

Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~320>1200:193.764.6
Acer Predator Helios 700 PH717-71201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.1

Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1000:19360
Acer Predator Triton 300 PT315-51201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~300>1100:191
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPF3IPS9671
Acer Predator Triton 300 PT315-52202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6

IPS~310>1100:198.672.7
Acer Predator Triton 500 PT515201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~290>700:19876
Acer Predator Triton 500 PT515-51201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N4K

Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6

IPS~270>13009360
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~34097
Acer Predator Triton 500 PT515-52202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~320>1300:19966
Acer Predator Triton 700 PT715201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~290>1300:18958
Acer Predator Triton 900 PT917201817''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~300>1000:1100100
Acer Spin 5 SP513-52N201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Panda LM133LF1L02

Матрица: Panda LM133LF1L02

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 305.2×188.1×2.85

IPS~290>1000:19462
Acer Spin 5 SP513-54N202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NE135FBM-N41

Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 2256x1504

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 284.933×189.955

Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1

IPS~430>1300:194
Acer Spin 7 SP714-51201614''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~320>1300:18958
Acer Swift 3 SF313-51201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV133FHM-N62

Матрица: BOE NV133FHM-N62

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.26×187.45

IPS~290>1100:18857
Acer Swift 3 SF313-52(G)202013''2256x1504Разрешение экрана - 2256x1504BOE NE135FBM-N41

Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 2256x1504

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 284.933×189.955

Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1

IPS~390>1000:19972
Acer Swift 3 SF314-55(G)201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4

IPS~280>1000:110078
Acer Swift 3 SF315-52G201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~400>1600:110088
Acer Swift 5 SF514-51201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~390>1300:19151
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6

IPS~390>1300:19151
Acer Swift 5 SF514-52T201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAT02.0 (AUO203D)

Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4

IPS~230>1000:19763
Acer Swift 5 SF514-54GT201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAK02.5IPS~320>1300:193
Acer Swift 5 SF514-54T201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.H

Матрица: AUO B140HAN03.H (AUO253D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.5

IPS~300>1300:19562
Acer Swift 5 SF515-51T201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFA-SPG2 (LGD05F7)

Матрица: LG LP156WFA-SPG2 (LGD05F7)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 0

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×206.8×4.1

IPS~330>650:19977
Acer Swift 7 SF713-51201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei Innolux, N133HCE-GP1

Матрица: Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.26×187.07×2.2

IPS350>1400:18958
Acer Swift 7 SF714-51T201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN05.1

Матрица: AUO B140HAN05.1

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.07×195.21×2.1

IPS~330>1100:19459
Acer Swift 7 SF714-52T201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN06.0IPS~280>3100:19965
Acer Switch 3 SW312-31201712''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080KD122N0439A04IPS8664
Acer Switch 5 SW512-52201715''QHDРазрешение экрана - 2160x1440WST (KL.1200W.004)IPS~360>800:18856
Acer Switch Alpha 12201612''QHDРазрешение экрана - 2160x1440Panasonic VVX12T041N00

Матрица: Panasonic VVX12T041N00

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2160x1440

Диагональ, дюйм: 12

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 254.016×169.344

Размер матрицы, мм: 263.42×182.26×4.59

IPS9662
Acer TravelMate P6 P614-51T202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAK02.5

Матрица: AUO B140HAK02.5

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: -

IPS~315>900:19361
Acer TravelMate P614201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN06.2IPS~280>1640:190
Acer TravelMate P658201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP1

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>950:18656
Acer TravelMate X5 TMX514201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAK02.0

Матрица: AUO B140HAK02.0

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 320.4×205.1

IPS~220>1100:110071
Acer TravelMate X514-51201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4

IPS~290>1100:198

ASUS

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ
Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB
ASUS ASUSPRO B9440UA201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~319>1200:18354
ASUS ASUSPRO P4540UQ201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~300>1000:183.754.5
ASUS ASUSPRO P5440FA201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1IPS~310>1000:19567
ASUS ASUSPRO P5440FF201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~310>1000:19567
ASUS ExpertBook B9450FA202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN06.2IPS~260>1000:199.572.5
ASUS F756UX201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HGE-E11 (CMN1735)

Матрица: Innolux N173HGE-E11 (CMN1735)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8

TN~270>1500:19459
ASUS FX753VD201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~390>1000:175.755.7
ASUS FX753VE201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~390>1000:175.755.7
ASUS GL703GE201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HHE-G32 (CMN1747)

Матрица: Innolux N173HHE-G32 (CMN1747)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

TN~310>1000:110075
ASUS GL771JM201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)

Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2

IPS~330>800:158
ASUS GL771JW201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPD1

Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2

IPS~340>900:159
ASUS GX700201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~330>970:18556
ASUS N552VX201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB5

Матрица: LG LP156WF6-SPB5 (LGD046F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~330>980:18857
ASUS N751JX201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HW02 V1

Матрица: AUO B173HW02 V1

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: LVDS (4 Ch)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6

TN~330>550:19764
ASUS ProArt StudioBook 17 H700GV201917''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200Hannstar 170PUW1-A00 (HSD1702)IPS~280>550:199.785.7
ASUS ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~370>1400:199.999.5
ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G3T201917''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200HannStar 170PUW1-A00 (HSD1702)IPS~320>850:199.875.7
ASUS ROG G501JW201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung 156HL01-102 (SDC324C)

Матрица: Samsung LTN156HL01-102

Тип матрицы: PLS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~340>1100:110071
ASUS ROG G501VW201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung 156HL01-104

Матрица: Samsung LTN156HL01-104

Тип матрицы: PLS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~340>1000:19763
ASUS ROG G701VIK201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~300>1100:18958
ASUS ROG G703GI201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~280>1200:19360
ASUS ROG G703GS201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~280>900:19260
ASUS ROG G703GX201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~290>1100:19360
ASUS ROG G703GXR201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~285>1400:19259
ASUS ROG G703VI201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~280>900:19260
ASUS ROG G752VS201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~330>1000:18556
ASUS ROG G752VT201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~350>970:18455
ASUS ROG G752VY201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~340>880:185.256
ASUS ROG G75V200817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF2-TPA1

Матрица: LG LP173WF2-TPA1 (Поддержка 3D) (LGD02C5)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 60/60/50/50

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 50

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6.5

TN~420>700:19573
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HGE-L11

Матрица: Innolux N173HGE-L11 (CMO1720)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: LVDS (2 ch)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6

TN~300>650:195
ASUS ROG G75V200817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HW02 V.1

Матрица: AUO B173HW02 V1

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: LVDS (4 Ch)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6

TN~340>400:195
ASUS ROG GL502VM201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~320>970:18355
ASUS ROG GL502VS201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~310>980:18355
ASUS ROG GL503GE201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HHE-GA1

Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2

IPS~350>1200:196
ASUS ROG GL503VD201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~310>850:18455
ASUS ROG GL503VS201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN07.0

Матрица: AUO B156HAN07.0 (AUO70ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2

IPS~315>1200:19276
ASUS ROG GL553VD / FX553201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~280>990:19159
ASUS ROG GL702VM201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~320>650:19473
ASUS ROG GL702VS201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~310>1500:18656
ASUS ROG GL703VD201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~320>950:186.163
ASUS ROG GL703VM201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~375>1000:189
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.1

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~320>490:18756
ASUS ROG GL753VD201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~340>600:175.755.7
ASUS ROG GL753VE201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~366>1000:175.755.7
ASUS ROG GX800VH201718''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE NV184QUM-N21 (BOE06DA)

Матрица: BOE NV184QUM-N21 (BOE06DA)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 18

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 408.96×230.04

Размер матрицы, мм: 443.4×266.5×4.3

IPS~28099.793
ASUS ROG Mothership GZ700GX201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~290>1200:19058
ASUS ROG Strix G GL731GU201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0IPS~300>900:18957.7
ASUS ROG Strix G17 G712202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WFG-SPB3

Матрица: LG LP173WFG-SPB3 (LGD065B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~310>1000:195
ASUS ROG Strix GL502VT201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung 156HL01-104 (SDC324C)

Матрица: Samsung LTN156HL01-104

Тип матрицы: PLS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>850:198.762.8
ASUS ROG Strix GL502VY201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156W6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~320>990:18454.7
ASUS ROG Strix GL504GM Hero II201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~350>1000:192.560
ASUS ROG Strix GL504GM SCAR II201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~270>840:19059
ASUS ROG Strix GL504GS SCAR II201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~270>840:192.560
ASUS ROG Strix GL504GW Scar II201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~290>700:19876
ASUS ROG Strix GL702VI201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.1

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~320>1000:187.462.3
ASUS ROG Strix GL702ZC201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~370>1200:19271
ASUS ROG Strix GL703GM Scar Edition201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei M173HHE-G32 (CMN1747)

Матрица: Innolux M173HHE-G32 (CMN1747)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

TN~290>900:110085
ASUS ROG Strix GL704GM SCAR II201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~320>900:18957.5
ASUS ROG Strix GL704GV201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>800:192
ASUS ROG Strix GL704GW201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>800:192
ASUS ROG Strix Hero III G731GV201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1400:186.656.6
ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~320>1300:198.771
ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LW(S)202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ173M1JW03

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~34010079
ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LXS202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN05.1

Матрица: AUO B173HAN05.1 (AUO519D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~330>1300:19772.6
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ173M1JW03

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~320>700:19472
ASUS ROG Strix SCAR III G531GW201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6

IPS~240>900:199
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~350>1200:1100
ASUS ROG Strix SCAR III G731GW201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1000:192
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~400>1500:199.999.5
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~300>1200:19973
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401I202014''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440AUO B140QAN02.3

Матрица: AUO B140QAN02.3 (AUO2336)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 309.35×174.01

Размер матрицы, мм: 315.05×195.6×2.4

IPS~250>1000:197.969.9
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CEC PA LM140LF-1F01IPS~310>1200:191.960
ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)

Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~340>1100:19970.5
ASUS ROG Zephyrus GU501201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN04.5 (AUO45ED)

Матрица: AUO B156HAN04.5 (AUO45ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~290>700:18757
ASUS ROG Zephyrus GX501GI201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN07.1

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2

IPS~29085.862.7
ASUS ROG Zephyrus GX501VI201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~250>800:18555.6
ASUS ROG Zephyrus GX501VS201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~320>850:18555.6
ASUS ROG Zephyrus M GM501GM201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2

IPS~300>1200:19360
ASUS ROG Zephyrus M GM501GS201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2

IPS~300>1200:19360
ASUS ROG Zephyrus M GU502GU201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~270>650:19775
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPB3

Матрица: LG LP156WFG-SPB3

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм: -

IPS~300>850:198
ASUS ROG Zephyrus M GU502GV201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~270>650:19775
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW16

Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~340>1100:19970.5
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LW202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~400>1000:199.899.3
ASUS ROG Zephyrus S GX502201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~270>650:19776
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6

IPS~270>1000:196.467.2
ASUS ROG Zephyrus S GX701GX201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~270>900:19674
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN05.1IPS~280>1200:19665
ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~300>1200:199.173.3
ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LXS202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~300>1200:199.173.3
ASUS ROG Zephyrus S17 GX701Lxx202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp SHP14DC

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~300>900:19674
ASUS StudioBook Pro X W730G5T201917''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200Hannstar 170PUW1-B00 (HSD1702)IPS~320>650:1100100
ASUS TUF FX504GE201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HHE-GA1 (CMN15F4)

Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2

TN~320>900:110088
ASUS TUF FX505201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPB2 (LGD05E8)

Матрица: LG LP156WFG-SPB2 (LGD05CF)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~260>640:19874
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CMN N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~24094.264.9
ASUS TUF FX705201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~240>1100:19775
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1000:18757
ASUS TUF Gaming FX705DT201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4

IPS~300>900:18951
ASUS TUF Gaming FX705DY201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~320>1000:18757
ASUS UX301LA201413''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440Sharp LQ133T1JW14

Матрица: Sharp LQ133T1JW14

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 301.96×175.8×0.747

IPS~400>1700:19767
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE HN133WU3-102 (BOE05E3)

Матрица: BOE HN133WU3-102 (BOE05E3)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 301.9×175.1×0.87

IPS~210>1000:185.962.8
ASUS VivoBook 17 X705UA201817''HD+Разрешение экрана - 1600x900AUO AUO219ETN~220>400:17549
ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~320>1400:19763
ASUS VivoBook Pro 15 N580GD201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP156UD1-SPB2

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.448×193.752

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6

IPS~3009874
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP2

Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~28087
ASUS VivoBook Pro 15 N580VD201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPP2

Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>1000:187
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP156UD1-SPB2

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.448×193.752

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6

IPS9874
ASUS VivoBook Pro 15 N580VD201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS9874
ASUS VivoBook Pro 17 N705UD201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS~370>890:18757
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~360>1300:192
ASUS VivoBook Pro 17 N705UF201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS8757
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS92
ASUS VivoBook Pro 17 N705UN201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS8757
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS92
ASUS VivoBook Pro 17 N705UQ201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4

IPS8757
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS92
ASUS VivoBook S14 S433202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CEC PA LM140LF-3L03IPS~240>1300:195.372.3
ASUS VivoBook X751BP201717''HD+Разрешение экрана - 1600x900AUO B173RTN01.1

Матрица: AUO B173RTN01.1 (AUO119E)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1600x900

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (1 Lane)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 382.08×214.92

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8

TN~270>590:18253
ASUS X570ZD201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>1000:19666
ASUS ZenBook 13 UX325JA202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N133HCE-EN2

Матрица: Innolux N133HCE-EN2 (CMN1388)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.26×177.62×2.5

IPS~330>1300:197.970.5
ASUS ZenBook 13 UX331UA201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS~2809360.4
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS~280>1400:19360.4
ASUS ZenBook 13 UX331UAL201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS9360.4
ASUS ZenBook 13 UX331UN201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS~330>950:19360.4
ASUS ZenBook 13 UX333FA201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8

IPS~270>1300:19863
ASUS ZenBook 13 UX333FN201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8

IPS~245>1100:19863
ASUS ZenBook 14 UM425202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Panda LM140LF-3L03IPS~270>1100:195.569.7
ASUS ZenBook 14 UM431201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Panda LM140LF-3L03IPS~250>1100:19160
ASUS ZenBook 14 UM433DA201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS100
ASUS ZenBook 14 UM433IQ202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4

IPS~300>1000:181.559.6
ASUS ZenBook 14 UX425JA202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN2

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4

IPS~300>1100:196.269
ASUS ZenBook 14 UX431FA201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS100
ASUS ZenBook 14 UX433FA201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~300>1600:19159
ASUS ZenBook 14 UX433FN201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~290>840:19775
ASUS ZenBook 14 UX434FL201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4

IPS~300>700:19775
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~330>1200:190
ASUS ZenBook 14 UX434FT201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4

IPS~300>700:19775
ASUS ZenBook 15 UX533FD201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6

IPS~280>700:19473
ASUS ZenBook 15 UX534FA201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6

IPS~300>1000:192
ASUS ZenBook 15 UX534FT201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6

IPS~300>1000:192
ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~330>1600:18756
ASUS ZenBook 3 UX390UA201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B125HAN03.0 (AUO306D)

Матрица: AUO B125HAN03.0 (AUO306D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 12

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 276.48×155.52

Размер матрицы, мм: 282.4×172.22×1.95

IPS~360>1100:18958
ASUS ZenBook Duo UX481FL201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN2 + доп. экран BOE NV126B5M-N41 (BOE087F)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4

IPS~290>700:19970
ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8

IPS~270>1600:197
ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE CQ NV140FHM N63IPS~300>700:18556
ASUS ZenBook Flip 14 UX463201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~315>1000:191
ASUS ZenBook Flip 15 UX562FD201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N63IPS~210>900:191
ASUS ZenBook Flip 15 UX563201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE NE156QUM-N64IPS~410>1000:190
ASUS ZenBook Flip S UX370UA201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.2

Матрица: AUO B133HAN04.2

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS~340>1300:19058
ASUS ZenBook Flip UX360CA201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~300>1400:19360
ASUS ZenBook Flip UX360UAK201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~360>1200:19260
ASUS ZenBook Flip UX561UD201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~370>1300:110088
ASUS ZenBook Pro 14 UX450FD201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS~320>800:1100
ASUS ZenBook Pro 14 UX480FD201814''UHDРазрешение экрана - 3840x2160IPS100
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~260>700:192
ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~400>1200:110088
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~270>700:19674
ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~370>1000:110088
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~270>1100:187.962
ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung SDCA029OLED~37081.361.8
ASUS ZenBook Pro UX501VW201615''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP156UD1-SPB1 (LGD04D40

Матрица: LG LP156UD1-SPB1

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.448×193.752

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6

IPS~260>500:189.758.7
ASUS Zenbook Pro UX550GD201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160IPS9275
ASUS ZenBook Pro UX550GE201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160IPS9275
ASUS ZenBook Pro UX550VD201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~335>1200:19275
ASUS ZenBook Pro UX550VE201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~290>9500:19275
ASUS ZenBook UX303UA201513''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080ChiMei N133HSE-EA3

Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3

IPS~350>600:19360
ASUS ZenBook UX303UB201513''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080ChiMei N133HSE-EA3

Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3

IPS~430>930:19260
ASUS ZenBook UX305CA201513''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.1

Матрица: AUO B133HAN02.1 (AUO212D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.4×194.91×2.6

IPS~290>850:19878
ASUS ZenBook UX305FA201613''QHD+Разрешение экрана - 3200×1800Samsung 133YL04-P01IPS~320>340:187.163.7
ASUS Zenbook UX310UA201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~370>1300:19159
ASUS Zenbook UX310UQ201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HTN01.4 (AUO142D)

Матрица: AUO B133HTN01.4 (AUO142D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×193.46 ×2.6

TN~250>570:18857
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~360>1200:19260
ASUS Zenbook UX330UA201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~360>1600:19059
ASUS ZenBook UX3400UQ201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS100
ASUS ZenBook UX3410UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080ChiMei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~380>1100:19963.8
ASUS ZenBook UX3410UQ201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~390>1200:18656
ASUS ZenBook UX3430UN201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~340>940:19862
ASUS ZenBook UX360UA201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN02.7 (AOU272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6

IPS~340>1200:19360
ASUS ZenBook UX391UA201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2

IPS~280>600:19574
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160JDI LPM133M385A (JDI385A)IPS~33092.663.8
ASUS ZenBook UX392FA201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080TIANMA XM (TL139VDXP01)IPS~390>950:19977
ASUS ZenBook UX392FN201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080TIANMA XM (TL139VDXP01)IPS~390>950:19977
ASUS Zenbook UX410UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~370>1300:19878
ASUS ZenBook UX410UQ201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~370>1300:19878
ASUS ZenBook UX430UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~350>1200:19165
ASUS ZenBook UX430UN201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~350>1200:19165
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4

IPS~300>1000:184.655.3
ASUS ZenBook UX430UQ201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4

IPS~350>1200:19165
ASUS Zenbook UX461UA201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.31×173.99

Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4

IPS~300>500:18555
ASUS Zenbook UX490UA201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~330>1600:18756
ASUS Zenbook UX510UW201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~360>900:18053
ASUS Zenbook UX530UX201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~3201200:19058
ASUS Zephyrus S GX531GM201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~320>1100:19159
ASUS Zephyrus S GX531GS201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~320>1100:19159

Dell

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ
Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB
Dell Alienware 13 R3201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N133HCE-GA1 (CMN1371)

Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09

IPS~350>1100:190.759.2
13''QHDРазрешение экрана - 2160x1440Samsung JJT6C_133KL05 (SDCA029)OLED~3309778
Dell Alienware 15 R3201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6 (LGD049B)

Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~300>1100:18354
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HTN05.1 (AUO51ED)

Матрица: AUO B156HTN05.1 (AUO51ED)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

TN~390>990:19059
Dell Alienware 15 R3201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW06 (SHP1450)

Матрица: Sharp LQ156D1JW06 (LQ156D1)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2

IGZO~300>900:1100
Dell Alienware 15 R4201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6 (LGD0540)

Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~280>1000:18656
Dell Alienware 17 R2201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~330>1100:18455
Dell Alienware 17 R3201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4

IPS~360>800:18455
17''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IGZO~350>600:1100
Dell Alienware 17 R4201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS~4009572
17''QHDРазрешение экрана - 2160x1440AUO B173QTN01.0

Матрица: AUO B173QTN01.0 (AUO1096)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.08×214.92

Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.3

TN~370>450:182.253.7
Dell Alienware 17 R5201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS9373
17''QHDРазрешение экрана - 2160x1440AUO B173QTN01.4 (AUO1496)

Матрица: AUO B173QTN01.4 (AUO1496)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.08×214.92

Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.35

TN~390>750:18656
Dell Alienware Area-51m201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG 173WFG (LGD05E2)IPS~300>500:196.961.3
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~290>1500;19572
Dell Alienware m15201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2

IPS~366>1100:18958
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung 156WR04 (SDCA029)OLED~46010091
Dell Alienware m15 R2201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1 (SHP14C6)

Матрица: Sharp LQ156M1JW03 (SHP14C5)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 240

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.62

IPS~310>850:195.560.8
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung 156WR04 (SDCA029)OLED~46010091
Dell Alienware m15 R3202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6

IPS~320>900:199.263.7
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WF6IPS~340>800:184.762
Dell Alienware m15 R3202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung 156WR04OLED~490>17200:110095
Dell Alienware m17 R1201917''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4

IPS~350>1000:110088.4
Dell Alienware m17 R2201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei 173HCE (CMN175F)IPS~360>1300:198.565.5
Dell Alienware m17 R3202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HANIPS~330>1200:197.864.7
Dell G3 15 3500202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.0

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2

IPS~310>1300:19461
Dell G3 17 3779201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~320>1000:19058
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG 173WF4 (LGD05B5)

Матрица: LG 173WF4 (LGD05B5)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм:

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~310>1000:187
Dell G5 15 5500202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO W8KKR-B156HAN

Матрица: AUO W8KKR-B156HAN (AUOB98C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 300

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс:

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~320>1400:194
Dell G5 15 5590201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.0

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2

IPS~300>1300:19159
Dell G5 15 SE 5505202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV156FHM-N4N

Матрица: BOE NV156FHM-N4N (BOE084A)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×3.2

IPS~300>1000:19058
Dell G7 15 7590201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HANIPS~330>460:189.558.3
Dell G7 17 7790201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN-9K35D (AUO429D)

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1300:191
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>1000:189.257.8
Dell Inspiron 13 7386 Black Edition201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Chi Mei N133DCE-GP2 (CMN1385/Dell 3GRT6)

Матрица: Innolux N133DCE-GP2 (CMN1385/Dell 3GRT6)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.26×187.47×2.5

IPS~300>1700:19370
Dell Inspiron 13 7390201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO252BIPS~330>1200:19461
Dell Inspiron 13 7391201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG T5XHJ 133WF4IPS~34088.1
Dell Inspiron 14 7490201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ140M1-2T3C8IPS~26099.5
Dell Inspiron 17 3780201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~340>1200:188.457.6
Dell Inspiron 17 3793201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HCE-E31

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS~300>1100:194
Dell Inspiron 17 7773201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CHI MEI N173HCE-E31 (CMN1738)

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS~330>1500:19260
Dell Inspiron 17 7786201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~330>1400:19272
Dell Inspiron 5758201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~270>700:19461
Dell Inspiron 5770 (2017)201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CHI MEI 173HCE (CMN1738)

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS94
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~280>1500:18858
Dell Inspiron 7559201515''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG 156UD2 (LGD04D9)

Матрица: LG LP156UD2-SPA1 (LGD04D9)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.448×193.752

Размер матрицы, мм: 375.36×233.85×4.85

IPS~280>350:19058
Dell Inspiron 7577201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN (AUO20EB)

Матрица: AUO B156ZAN02.0 (AUO20EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2

IPS~310>890:196.862.9
Dell Latitude 13 7370201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV13FHM (BOE071A, Dell G64PY)

Матрица: BOE NV13FHM (BOE071A, Dell G64PY)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~300>900:18656
Dell Latitude 14 7400201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG R6D86-140WF9 (LGD05DA)IPS~300>1700:198
Dell Latitude 14 E7450201514''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HANIPS~270>900:19260
Dell Latitude 3301201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE BOE07A0IPS~330>800:189
Dell Latitude 5285201712''1920х1280Разрешение экрана - 1920х1280BOE TV123WAM-ND0 (BOE06DC)

Матрица: BOE TV123WAM-ND0 (BOE06DC)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920х1280

Диагональ, дюйм: 12

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 259.2×172.8

Размер матрицы, мм: 265.26×184.76×4

IPS~550>1200:19464.9
Dell Latitude 5290201812''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080SHP1479IPS~550>1000:19965.2
Dell Latitude 5300201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN05.6IPS~320>1500:195
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP133WF6 (LGD05ED)IPS~320>1200:194.863.8
Dell Latitude 5420 Rugged201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO523DIPS~1000>1300:19359
Dell Latitude 7200201912''1920х1280Разрешение экрана - 1920х1280Sharp SHP14A3 (LQ123N1)IPS~390>1400:199.466.6
Dell Latitude 7285201715''2880x1920Разрешение экрана - 2880x1920Sharp LQ123Z1 (SHP1482)

Матрица: Sharp LQ123Z1JX31 (SHP1482)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 2880x1920

Диагональ, дюйм: 12

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 259.2×172.8

Размер матрицы, мм: 263.2×184.1×4.7

IGZO~500>1400:199.867.6
Dell Latitude 7300201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAK

Матрица: AUO B133HAK01.0 (AUO102D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.472×165.078

Размер матрицы, мм: 305.35×194.35×3.2

IPS~320>1100:19159
Dell Latitude 7310202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HANIPS~340>1300:199.464.1
Dell Latitude 7380201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD0589

Матрица: LG LP133WF4-SPD1 (LGD0589)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.1×177.55×4.4

IPS~310>1000:19261
Dell Latitude 7389201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS116
Dell Latitude 7390201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN (AUO462D)IPS~320>1300:190.659.1
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPD3IPS~300>980:19563
Dell Latitude 7400201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HANIPS~285>1800:195.161.2
Dell Latitude 7400 2-in-1201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ140M1-2T3C8 (SHP14A2)IPS~310>1400:195
Dell Latitude 7410202014''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B140ZANIPS~380>1100:199.466.4
Dell Latitude 7424 Rugged Extreme201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO523DIPS~800>1500:19762
Dell Latitude 7480201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP140WF7 (LGD0557)

Матрица: LG LP140WF7 (LGD0557)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~340>1000:19665.82
Dell Latitude 7490201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AU0223DIPS~300>880:18858
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN (AUO503D)IPS~300>1300:19762
Dell Latitude 9410202014''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ140M1IPS~300>1500:199.163.8
Dell Latitude 9510202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B150HANIPS~400>1400:199.265.2
Dell Latitude E5470201614''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP140WF3IPS~350>560:18555
Dell Latitude E7470201614''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440AUO B140QAN01.0

Матрица: AUO B140QAN01.0 (AUO1036)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 309.35×174.01

Размер матрицы, мм: 320.4×198.6×2.6

IPS~370>1400:19662
Dell Precision 3520201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV15N43

Матрица: BOE NV15N43

Тип матрицы: IPS

Разрешение:

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~340>900:194.761.8
Dell Precision 3530201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE BOE06F1IPS~290>1100:19462
Dell Precision 5510201515''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp SHP143EIGZO IPS~390>970:110096
Dell Precision 5520201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8

IGZO IPS~370>770:19963
Dell Precision 5530201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1 (SHP148D)

Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194

Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7

IGZO~450>1000:19869
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1 (SHP149A)IPS~340>1100:110070
Dell Precision 5540201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung SDCA029OLED~42010086.8
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp MWP1T-LQ156M1 (SHP14BA)IPS~540>1300:194
Dell Precision 5540201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp N5V8C_LQ156D1 (SHP14B9)IPS~630>1400:1100100
Dell Precision 5550202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156R1IPS~480>1100:110089.2
Dell Precision 5750202017''WQUXGAРазрешение экрана - 3840x2400Sharp LQ170R1IPS~470>1300:199.986.7
Dell Precision 7510201615''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1IGZO IPS~290>1000:199.785.7
Dell Precision 7530201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW02

Матрица: Sharp LQ156D1JW02 (SHP1430)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14

IGZO IPS~300>800:199.684.4
Dell Precision 7550202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZANIPS~470>850:199.786.4
Dell Precision 7710201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung SDC8151IPS~330>1000:19762
Dell Precision 7720201817''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ173D1JW31

Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4

IGZO IPS~450>1000:110088.1
Dell Precision 7730201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~320>1300:193.360.4
Dell Precision 7740201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP173WF4IPS~300>700:192
Dell Vostro 5370201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N133HCE-GA1

Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09

IPS~320>1300:183.860.5
Dell Vostro 7570201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.3

Матрица: AUO B140HAN03.3 (AUO333D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 320.4×194.65×5.25

IPS~280>1200:18259
Dell XPS 13 2-in-1 (7390)201913''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200Sharp LQ134N1 (SHP14AF/Dell 9G4X1)IPS~570>1700:198.564.2
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B133ZANIPS~400>1000:193.559.5
Dell XPS 13 7390201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B133ZANIPS~400>1000:193.559.5
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D)IPS~410>1300:194
Dell XPS 13 7390201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp 0R99K LQ133D1IPS~45099.6
Dell XPS 13 9300202013''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200Sharp LQ134N1 SHP14CBIPS~560>1700:110067
13''WQUXGAРазрешение экрана - 3840x2400Sharp LQ134R1IPS~400>1400:191.461.1
Dell XPS 13 9350 (2015)201513''QHD+Разрешение экрана - 3200×1800Sharp SHP144AIPS~2708965
Dell XPS 13 9360 (2016)201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ133M1 (SHP1449)

Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57

IPS~350>1800:17350.5
13''QHD+Разрешение экрана - 3200×1800Sharp LQ173D1JW31

Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 382.12×214.94

Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4

IGZO IPS~440>1300:19571
Dell XPS 13 9360 (2018)201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)

Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57

IPS7350.5
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ133D1JX31

Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41

IPS~410>1100:1100
Dell XPS 13 9365201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ133M1 (SHP146A)

Матрица: Sharp LQ133M1JX26 (SHP146A)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×178.64×4.7

IPS~320>1600:192
13''QHD+Разрешение экрана - 3200×1800Sharp LQ133Z1IPS~310>1700:19360
Dell XPS 13 9370201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ133M1 (SHP1484)IPS~390>1000:110077
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ133D1 (SHP148B)

Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41

IPS~490>1100:19869.5
Dell XPS 13 9380201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B133ZAN (AUO 282B)IPS~400>1100:110078
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D)IPS~400>150094
Dell XPS 13 9380201913''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp 0R99K_LQ133D1 (SHP14AD)IPS~310>1700:110070
Dell XPS 15 7590201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1IPS~550>1400:19863.2
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung 156WR04 (SDCA029)OLED~42099.681
Dell XPS 15 7590201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1IPS~430>1200:195.871.8
Dell XPS 15 9500202015''WUXGAРазрешение экрана - 1920x1200Sharp LQ156N1 (SHP14D1)IPS~580>1200:110071.6
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156R1 (SHP14D0)IPS~550>1400:110089.5
Dell XPS 15 9530201315''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp SHP1431 (LQ156D1)IPS~390>1200:196.161
Dell XPS 15 9550 (2015)201515''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JX01 (7PHPT)

Матрица: Sharp LQ156D1JX01 (SHP1414)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 367.98×224.61×3.4

IGZO IPS~360>950:110089
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp SHP1453 (LQ156M1, 1203M)IPS~400>1600:19864
Dell XPS 15 9560201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1 (SHP1453)IGZO IPS~400>1500:198.964.2
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8

IGZO IPS~380>1000:1100
Dell XPS 15 9570201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp SHP149A (LQ156M1)IGZO IPS~400>1400:19662
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8

IGZO IPS~490>1400:198.871.2
Dell XPS 15 9575201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ156M1 (SHP148E)IPS~400>1100:19558
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ156D1 (SHP148D)

Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194

Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7

IPS~480>1600:197.971.7
Dell XPS 15 9580 (2019)201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS100
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160IPS100
Dell XPS 17 9700202017''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Sharp LQ170R1IPS~510>1600:110094.4
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Sharp LQ170N1-P35GVIPS~580>1600:1100

HP

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ
Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB
HP 17-ca000201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD059EIPS~360>1100:18657
HP 470 G7202017''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE 077BIPS~300>900:19260
HP Elite Dragonfly G1201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO5E2DIPS~400>1800:199.364.7
HP Elite x2 1012 G2201712''2716x1824Разрешение экрана - 2716x1824Samsung SDC4A49IPS~470>1000:19862.6
HP Elite x2 1013 G3201813''3000x2000Разрешение экрана - 3000x2000AUO AUO101AIPS~450>940:19762
HP EliteBook 1030 G1201613''QHD+Разрешение экрана - 3200x1800Sharp LQ133Z1JW22

Матрица: Sharp LQ133Z1JW22 (SHP1465)

Тип матрицы: IGZO IPS

Разрешение: 3200x1800

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×185.31×0.75

IPS~400>1100:194.661.6
HP EliteBook 1040 G2201514''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN01.3 (AUO133D)

Матрица: AUO B140HAN01.3 (AUO133D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3

TN~270>1300:19561
HP EliteBook 1040 G3201614''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440AUO B140QAN01.1 (AUO1136)

Матрица: AUO B140QAN01.1 (AUO1136)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 309.35×174.01

Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6

IPS~330>900:196.762.5
HP EliteBook 1040 G4201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N140HCE-GN2 (CMN14D7)

Матрица: Innolux N140HCE-GN2 (CMN14D7)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 308.851×173.729

Размер матрицы, мм: 315.1×195.67×2.4

IPS~300>1200:19763
HP EliteBook 1050 G1201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO AUO30EBIPS~440>1200:19461
HP EliteBook 735 G5201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE074AIPS~460>1100:19663
HP EliteBook 745 G3201614''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440IPS~330>1100:195.365.8
HP EliteBook 745 G5201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080B140HAN03.8 (AUO383D)

Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4

IPS~400>1500:18757
HP EliteBook 755 G4201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N156HGE-EA2 (CMN15C3)

Матрица: Innolux N156HGE-EA2 (CMN15C3)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

TN~330>370:18454
HP EliteBook 755 G5201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE074EIPS~400>700:19059
HP EliteBook 830 G5201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVF3-R0IPS~350>1600:187.357.9
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO482DIPS~350>1600:189.858.7
HP EliteBook 830 G7202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CMN13A9IPS~440>1600:19761.5
HP EliteBook 840 G3201614''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CMN14C0

Матрица: Innolux CMN14C0

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

TN~360>550:17447
14''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440~340>1200:19863
HP EliteBook 840 G4201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HTN01.2 (AUO123D)

Матрица: AUO B140HTN01.2 (AUO123D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3

TN~340>400:18052
HP EliteBook 840 G5201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN03.B (AUO3B3D)

Матрица: AUO B140HAN03.B (AUO3B3D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.37×174.02

Размер матрицы, мм: 315.1×196.48×3.06

IPS~410>1600:188.156.9
14''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M140NVF7 R0IPS~630>1100:18857
HP EliteBook 850 G3201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)

Матрица: AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

TN~300>500:17951
HP EliteBook 850 G4201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)

Матрица: AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

TN~360>400:183.453.8
HP EliteBook 850 G5201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN02.4 (AUO24ED)

Матрица: AUO B156HAN02.4 (AUO24ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2

IPS~400>980:18958
HP EliteBook 850 G6201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN02.4

Матрица: AUO B156HAN02.4 (AUO24ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2

IPS~340>1100:18663
HP EliteBook Folio 1040 G2201514''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HAN01.3

Матрица: AUO B140HAN01.3 (AUO133D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3

IPS~270>1300:19561
HP EliteBook Folio 1040 G3201614''WQHDРазрешение экрана - 2560x1440AUO B140QAN01.1

Матрица: AUO B140QAN01.1 (AUO1136)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2560x1440

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 309.35×174.01

Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6

IPS~320>900:196.762.5
HP EliteBook x360 1020 G2201712''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080M125NVF6 R0 (IVO04E8)IPS~700>850:189.657
HP EliteBook x360 1030 G2201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CMN1374IPS~270>1000:188.657.8
HP EliteBook x360 1030 G3201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N133HCE-G62 (CMN1380)

Матрица: Innolux N133HCE-G62 (CMN1380)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×176.94×4

IPS~460>1100:199.662.5
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVF3 R1IPS~685>1200:192.560.9
HP EliteBook x360 1030 G3201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS~600>1000:19465
HP EliteBook x360 1030 G4201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080InfoVison IVO857AIPS~700>2400:110063
HP EliteBook x360 1040 G5201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO533DIPS~400>1400:1`94.560.1
HP EliteBook x360 830 G6201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVFC R5IPS~670>2300:193.660.2
HP Envy 13201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE070EIPS~280>1200:18656
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD0576IPS~290>900:183.554.9
HP Envy 13 (2018)201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVF3-R0IPS~330>1200:18252
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B133ZAN02.0 (AUO202B)

Матрица: AUO B133ZAN02.0 (AUO202B)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.26×186.92×2.2

IPS~350>1200:193
HP Envy 13-aq000201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080InfoVision M133NVF3 R2

Матрица: InfoVision (IVO) M133NVF3 R2

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 0

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс:

Кол-во контактов разъема: 0

Размер изображения, мм:

Размер матрицы, мм:

IPS~800>1600:19260
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B133HAN05.7IPS~365>1400:192
HP Envy 13-ba0000202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVFD R2IPS~1000>2100:199
HP Envy 15-ep0000202015''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung SDC4145AMOLED~39010087.8
HP Envy 17201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HW01 V0 (AUO109D)

Матрица: AUO B173HW01 V0 (AUO109D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6

IPS~350>1100:18857
HP Envy 17-ce1000201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV173FHM-N4C

Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.89×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~280>870:19159
HP Envy 17t-cg000202017''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO AUO168EIPS~400>1100:110088
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N173HCE-E3A

Матрица: Innolux N173HCE-E3A (CMN176C)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~380>1500:19870
HP Envy x360 13-ar0000201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080InfoVision M133NVF3 R2IPS~700>1100:19159
HP Envy x360 13-ay0000202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N133HCG-GF3

Матрица: Innolux N133HCG-GF3 (CMN139D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 298.76×176.24×3.8

IPS~440>1800:196
HP Envy x360 15-bq000201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CM15E9IPS~210>1400:18656
HP Envy x360 15z201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CM15E9

Матрица: Innolux CM15E9

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~220>1400:18656
HP Omen 15 (2017)201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2

IPS~240>1000:19159
HP Omen 15 (2018)201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPF2 (LGD05C0)

Матрица: LG LP156WFG-SPF2 (LGD05C0)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6

IPS~310>500:19360
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~330>1100:195
HP Omen 15-dh0000201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~320>1100:196
HP Omen 15-ek0000202015''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~320>1200:191
HP Omen 15t-ce000201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN02.3

Матрица: AUO B156ZAN02.3 (AUO23EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 358.14×224.4×3.2

IPS~350>900:191.866.9
HP Omen 17 (2016)201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LP173WF4-SPF2 (LGD046E)

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 385.95×218.9

Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4

IPS~360>1000:18657
HP Omen 17 (2017)201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.4 (AUO149D)

Матрица: AUO B173HAN01.4 (AUO149D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~330>900:19360
HP Omen 17 (2019)201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080CMN175D

Матрица: Innolux CMN175D

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓:

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~340>1500:198
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN04.4

Матрица: AUO B173HAN04.4 (AUO449D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~300>990:1100
HP Omen 17t201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~310>1000:19058
HP Omen X (2017)201717''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HW01IPS~350>950:18857
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.4 (AUO149D)

Матрица: AUO B173HAN01.4 (AUO149D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 120

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~330>780:192
HP Omen X 2S201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO AUO30EB

Матрица: AUO B156ZAN03.0 (AUO30EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~320>1200:196
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~320>1200:191.859.8
HP Pavilion 14-ce3000201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO543DIPS~380>1500:19863
HP Pavilion 15-cs000201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IPS~320>1200:18858
HP Pavilion 15-cs2000201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE080DIPS~310>1200:18858
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6

IPS~320>1100:194
HP Pavilion 15-dk0000201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD05FEIPS~330>800:194.960.5
HP Pavilion Gaming 15-dk0000201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LP156WFG-SPK1 (LGD05FE)

Матрица: LG LP156WFG-SPK1 (LGD05FE)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: -

IPS~330>800:19560.5
HP Pavilion Gaming 15-ec000201915''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAK02.0

Матрица: AUO B156HAK02.0 (AUO20ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×223.6×3.2

IPS~300>1200:18958
15''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~315>1100:190
HP Pavilion Gaming 15t201815''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8

IPS~350>990:19160
HP Pavilion Gaming 16-a0000202016''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N161HCA-GA1

Матрица: Innolux N161HCA-GA1 (CMN1602)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 16

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 144

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 355.39×199.91

Размер матрицы, мм: 361.9×222.16×3.2

IPS~320>1200:196
HP Pavilion Gaming 17 (2019)201917''Разрешение экрана - LG LGD0623IPS~400>1100:192
17''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV173FHM-N4C

Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.89×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS~290>900:19058
HP Pavilion Gaming 17-cd0000201917''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)

Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.89×214.81

Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5

IPS30010072
HP ProBook 470 G3201517''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HW01 V0

Матрица: AUO B173HW01 V0 (AUO109D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6

IPS~300>980:19259.8
HP ProBook 470 G4201617''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 17

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 381.888×214.812

Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4

IPS~360>1500:191.659.6
HP ProBook 470 G5201817''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LGIPS~400>600:18455
HP ProBook 640 G3201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CMN14C0TN~350>490:17547
HP ProBook 650 G3201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUOTN~350>540:18152
HP ProBook x360 435 G7202013''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD0675IPS~360>2200:190.659
HP ProBook x360 440 G1201814''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei CMN14E0

Матрица: Innolux CMN14E0

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: -

Размер матрицы, мм: -

IPS~400>1200:19862
HP Spectre 13201813''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung SDC4259IPS~340>1600:19461
HP Spectre x360 13201713''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367)

Матрица: Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 300.26×187.07×2.2

IPS~330>990:19058.6
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LGD054D

Матрица: LG LP133UD1-SPA1

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×186.67×2.2

IPS~300>1200:197.165.5
HP Spectre x360 13-ap000201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080M133NVF3IPS~310>680:189.858.9
13''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO572DIPS~300>1700:110073
HP Spectre x360 13-aw0000201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO5E2DIPS~350>1200:19472
13''UHDРазрешение экрана - 3840x2160Samsung SDC4142OLED~350>250 000:1100100
HP Spectre x360 13-aw0000201914''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVFD R2 (IVO8584)IPS~850>2300:191
HP Spectre x360 13t-ae000201813''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP133UD1-SPA2

Матрица: LG LP133UD1-SPA2 (LGD0588)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 13

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 293.76×165.24

Размер матрицы, мм: 299.46×186.67×2.2

IPS~320>13009867
HP Spectre X360 15-5Zxxxx201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO AUO30EBIPS~300>1100:193.861.1
HP Spectre x360 15-ap00000 (G1)201613''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080IVO M133NVF3IPS~300>650:189.858.9
15''UHDРазрешение экрана - 3840x2160LG LP156UD1-SPC1

Матрица: LG LP156UD1-SPC1 (LGD04E0)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.448×193.752

Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×2.6

IPS~300>500:187.857.2
HP Spectre x360 15-bl002xx (G2)201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)

Матрица: BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 351.9×220.3×2.6

IPS~340>1200:18763.5
HP Spectre x360 15-ch000 (G3)201815''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE0730IPS~330>1000:190.458.8
HP Spectre x360 15-df0000201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160AUO B156ZAN03.0 (AUO30EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.0 (AUO30EB)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 344.218×193.622

Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6

IPS~320>890:19461
HP Spectre x360 15t-bl100201715''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)

Матрица: BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840x2160

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 8

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85

Интерфейс: eDP (4 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 40

Размер изображения, мм: 345.6×194.4

Размер матрицы, мм: 351.9×220.3×2.6

IPS~330>1200:18763.5
HP Spectre x360 Convertible 13-aw000201913''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO AUO5E2DIPS9372
HP ZBook 14u G4201714''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080AUO B140HTN01.2 (AUO123D)

Матрица: AUO B140HTN01.2 (AUO123D)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 14

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 309.14×173.89

Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3

TN~330>390:18253
HP ZBook 15 G2201515''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung SDC5344IPS~360>1000:110062
HP ZBook 15 G3201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Samsung SDC5344IPS~310>900:19563
HP ZBook 15 G4201715''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080LG LGD057E

Матрица: LG LP156WF6-SPB7 (LGD057E)

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80

Интерфейс: eDP (2 Lanes)

Кол-во контактов разъема: 30

Размер изображения, мм: 344.16×193.59

Размер матрицы, мм:

IPS~330>1100:182.654.2
HP ZBook 15 G6201915''UHDРазрешение экрана - 3840x2160BOE07F3IPS~390>1000:110070
HP ZBook 15u G3201615''FullHDРазрешение экрана - 1920x1080Chi Mei N156HGE-EA2 (CMN15C3)

Матрица: Innolux N156HGE-EA2 (CMN15C3)

Тип матрицы: TN

Разрешение: 1920x1080

Диагональ, дюйм: 15

Разрядность, бит: 6

Частота, Гц: 60

Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45

Интерфейс: eDP (2 Lanes)<