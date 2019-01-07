

Выбирая ноутбук, мы чаще всего обращаем внимание на установленный процессор, объем памяти, возможность установки SSD накопителя, на размер экрана. Вот именно диагональ интересует прежде всего. Даже вопрос по поводу того, какой тип матрицы используется, стал уже не столь актуальным. И все же в ряде случаев требуются ноутбуки с хорошим экраном, когда требования к качеству изображения выходят на первый план.

Что есть «хороший экран»

Это понятие довольно многозначное, и порой «хорошесть» одного параметра может конфликтовать с какой-либо другой характеристикой. Да и решаемые на ноутбуке задачи также в свою очередь диктуют критерии того, какой дисплей необходим.

Любителям игр нужен быстрый дисплей, с малым временем отклика, да и наличие частот обновления порядка 120 Гц и более также только в плюс. Не говоря уже о таких «примочках», как G-sync и т. п. И в данном случае матрица типа TN выглядит предпочтительнее «универсальной» и априори более качественной IPS.

Для офисного/домашнего использования, наоборот, время отклика играет небольшую роль, а вот качество картинки, отсутствие мерцания становятся более важными. В данном случае выбор IPS матрицы видится более логичным.

Есть и другой подход. Тем, кто занимается редактированием фото, цветокоррекцией, подготовкой материалов для полиграфии и прочими работами, связанными с корректировкой изображений, важно, чтобы экран как можно лучше отображал цвета. Необходимо, чтобы установленная матрица имела как можно более широкий цветовой охват.

Вот именно этот параметр я и возьму за отправную точку для отбора моделей, которые могут подойти тем, для кого работа в фотошопе и подобных программных пакетах – занятие частое.

Критерии выбора

Как я уже сказал, основой для формирования таблицы, которая представлена ниже, служит цветовой охват матрицы, которой комплектуется та или иная модель ноутбука. Базовыми значениями я решил выбрать 50% AdobeRGB и примерно 70% sRGB. Думаю, не ошибусь, считая, что экраны с меньшим цветовым охватом все же не очень подходят для серьезной работы с цветом.

Это исключительно моя классификация. Дело в том, что в последний год-два IPS матрицы активно вытеснили TN панели в классе ноутбуков среднего и даже ниже среднего ценового диапазона, т. е. технология IPS реально стала массовой. Качество изображения действительно улучшилось, не говоря уже про углы обзора.

Проблема в том, что IPS IPS-у рознь. Эти «ширпотребовские» панели чаще всего не отличаются высокими характеристиками именно в плане качества цветопередачи. Для игр, серфинга в интернете, работы с документами в офисе и вообще для повседневной деятельности их хватает более чем. Но вот при подборе ноутбука «для фотошопа» рекомендовать такие модели уже не желательно.

Посему в таблице отсутствует большое количество популярных ноутбуков типа Dell G3/G5/G7, Asus Vivobook, HP Probook и т. п. Модели с качественными матрицами все же стоят несколько выше.

Ограничения

Есть и другая сложность, заключающаяся в том, что эта информация (модель установленной матрицы) никогда не значится в спецификациях на ноутбук. Справедливости ради, большинству покупателей эта информация действительно не нужна. Естественно, что я не в состоянии проверить самостоятельно каждую модель ноутбука.

Все данные собраны по обзорам, форумам, что допускает определенные отклонения результатов измерений одной и той же матрицы, и даже неточности. Следует учитывать и еще один момент – какая именно матрица находится в той модели компьютера, которая выбрана для покупки. Никто не запрещает производителю установить какую-либо другую панель в ноутбуки, продаваемые в той или иной стране, или даже в определенную их партию.

Приводимые значения являются, скорее, ориентировочными, и за абсолютную истину их принимать не стоит. Отклонения в несколько процентов от полученных результатов измерений следует считать нормой.

А вот в качестве ориентира указанные значения вполне подходят, и смогут дать дополнительную информацию о том, чего ждать от той или иной модели портативного компьютера. Или не ждать.

Конечно, не только цветовой охват определяет качество дисплея. Важны и уровень черного, и контрастность, и гамма дисплея, и проч, и до этого мы тоже доберемся. Как и наличие ШИМ управления яркостью. Для тех, кто много времени проводит перед монитором, это не самая последняя по важности характеристика экрана.

Был бы признателен за информацию о неточностях, о том, что за матрицы используются в моделях ноутбуков в случае, если у вас совсем другая модель дисплея, нежели указанная в таблице. Все это позволит оперативно внести корректировки. Проще всего узнать модель матрицы можно, если воспользоваться программой AIDA64. Нанесена маркировка и на стикере самой панели, но для этого придется разбирать ноутбук, что не всем под силу.

Работа над таблицей продолжается, она будет дополнена другими параметрами.

Отдельную таблицу с моделями ноутбуков с экранами 144 Гц и выше можно посмотреть тут.

Acer

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB Acer Aspire 3 A317-51G 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV173FHM-N41 IPS ~270 >1500:1 86.7 56.8 Acer Aspire 5 A517-51G (с CPU Intel 8-го поколения) 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~400 >1000:1 84 55 Acer Aspire 7 A715-73G 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 PANDA LM156LF9L02 IPS ~270 >800:1 98 76 Acer Aspire 7 A717-71G 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~400 >1000:1 85 56 Acer Aspire 7 A717-72G 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~400 >1000:1 89 Acer Aspire E5-774G 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HTN01.1

Матрица: AUO B173HTN01.1 Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6 TN ~353 >900:1 91.6 60.1 Acer Aspire ES 17 ES1-732 2018 17'' HD+ Разрешение экрана - 1600x900 Chi Mei N173FGE-E23

Матрица: Innolux N173FGE-E23 (CMNAE0D) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 382.08×214.92 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8 TN ~227 >1500:1 80 51 Acer Aspire F15 (F5-573G) 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HGE-EAL

Матрица: Innolux N156HGE-EAL (CMN15D2) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/20/35 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 TN ~240 >480:1 100 74 Acer Aspire F17 F5-771G 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HTN01.1

Матрица: AUO B173HTN01.1 Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6 TN ~320 >950:1 91 60 Acer Aspire R13 (2016) 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAT02.5

Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8 IPS ~347 >1500:1 92 59 13'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 Sharp LQ133T1JW02

Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF) Тип матрицы: IGZO VA Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55 VA ~320 >1800:1 98 65 Acer Aspire R13 R7-372T 2016 13'' WQHD Разрешение экрана - 2560x1440 Sharp LQ133T1JW02

Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF) Тип матрицы: IGZO VA Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55 VA ~320 >1800:1 98 65 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAT02.5

Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8 IPS ~340 >1500:1 92 59 Acer Aspire S 13 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.1

Матрица: AUO B133HAN04.1 (AUO412D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.972×177.48×4.5 IPS ~380 >950:1 92.2 88.7 Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-591G) 2015 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW04

Матрица: Sharp LQ156D1JW04 (SHP1436) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14 IPS ~346 >850:1 61 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LP156WF6-SPB1

Матрица: LG LP156WF6-SPB1 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS 91 70 Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-592G) 2016 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW02D IPS ~300 >1300:1 100 86 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB1

Матрица: LG LP156WF6-SPB1 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~320 >970:1 90 Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G) 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP1

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~320 >1000:1 85 56 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Chi Mei N156DCE-GA1 (CMN15E1)

Матрица: Innolux N156DCE-GA1 (CMN15E1) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.22x193.62 Размер матрицы, мм: 367.98x218.8x3.0 IPS ~320 >1000:1 98 62 Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G) 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >980:1 94 Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-791) 2015 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 57.5 Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-792G) 2015 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.0

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~340 >1000:1 91 59.5 Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-793G) 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.0

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~340 >1300:1 90 59 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~380 >1100:1 100 87.2 Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN2

Матрица: Innolux N156HCE-EN2 (CMN1514) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~320 >1500:1 100 78 Acer ConceptD 5 (CN515-51) 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~370 >1400:1 100 Acer ConceptD 5 Pro CN515-71 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~310 >800:1 100 100 Acer ConceptD 5 Pro CN517-71P 2019 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN03.0

Матрица: AUO B173ZAN03.0 (AUO309B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~360 >1000:1 100 99 Acer ConceptD 7 (CN715-71) 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~390 >1400:1 100 100 Acer ConceptD 7 Pro 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~320 >1500:1 99 Acer ConceptD 9 (CN917-71) 2019 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN03.1 (AUO319B) IPS ~420 >1400:1 100 100 Acer Nitro 5 AN515-42 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~300 >1200:1 87 57 Acer Nitro 5 AN515-52 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~380 >980:1 94 Acer Nitro 5 AN515-54 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)

Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6 IPS ~300 >1100:1 90 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPF3 IPS ~300 94 Acer Nitro 5 AN515-55 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPF3

Матрица: LG LP156WFG-SPF3 (LGD061E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6 IPS ~380 >750:1 92.8 64.3 Acer Nitro 5 AN517-51 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HCE-G33

Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >900:1 100 77 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF5-SPB3 IPS ~370 >1300:1 92 59 Acer Nitro 5 AN517-51 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV173FHM-N46

Матрица: BOE NV173FHM-N46 (BOE0839, BOE07D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.89×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~250 >1000:1 92 Acer Nitro 5 Spin NP515-51 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCA-EA1 (CMN15D7)

Матрица: Innolux N156HCA-EA1 (CMN15D7) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.16×216×3.2 IPS ~330 >1200:1 93 60 Acer Nitro 7 AN715-51 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~270 >750:1 96 74 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPF3 IPS 94 70 Acer Predator 15 (G9-591) 2015 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~310 >860:1 86 56 Acer Predator 15 (G9-592) 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >800:1 82 54 Acer Predator 15 (G9-593) 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG (LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~290 >900:1 84 55 Acer Predator 17 (G5-793) 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 385.95×218.9 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS 90 Acer Predator 17 (G9-791) 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~330 >1200:1 85 56 Acer Predator 17 (G9-792) 2016 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~370 >880:1 100 88 Acer Predator 17 (G9-793) 2016 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~340 >1300:1 100 88 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 385.95×218.9 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS ~320 87.1 63.7 Acer Predator 17X (GX-791) 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF2

Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 385.95×218.9 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS 90 Acer Predator 17X (GX-792) 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~380 >1000:1 84 55 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~360 >1000:1 100 100 Acer Predator 21X GX21-71 2017 21'' Wide FullHD Разрешение экрана - 2560х1080 AUO B210DAR01.0 IPS ~350 >1200:1 97 Acer Predator Helios 300 G3-571 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPK6 (LGD0590)

Матрица: LG LP156WF6-SPK6 (LGD0590) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~350 >1100:1 70 52 Acer Predator Helios 300 PH315-51 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)

Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~300 >790:1 98 75 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2 IPS ~280 >790:1 97 76 Acer Predator Helios 300 PH315-52 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~290 >750:1 97 75 Acer Predator Helios 300 PH315-53 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~300 >1000:1 90 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6 IPS ~300 >1100:1 98.2 72.7 Acer Predator Helios 300 PH317-52 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~350 >1100:1 86 56 Acer Predator Helios 300 PH317-53 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HCE-G33 (CMN175C)

Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >880:1 100 77 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~315 >1200:1 92 Acer Predator Helios 300 PH317-53 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~280 >1100:1 85.5 62.8 Acer Predator Helios 500 PH517-51 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.0

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >470:1 91 59 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~360 >790:1 100 88 Acer Predator Helios 500 PH517-51 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.2

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1000:1 93 62.8 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.1

Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~320 >1200:1 93.7 64.6 Acer Predator Helios 700 PH717-71 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.1

Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1000:1 93 60 Acer Predator Triton 300 PT315-51 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Innolux N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~300 >1100:1 91 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPF3 IPS 96 71 Acer Predator Triton 300 PT315-52 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6 IPS ~310 >1100:1 98.6 72.7 Acer Predator Triton 500 PT515 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~290 >700:1 98 76 Acer Predator Triton 500 PT515-51 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N4K

Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6 IPS ~270 >1300 93 60 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~340 97 Acer Predator Triton 500 PT515-52 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~320 >1300:1 99 66 Acer Predator Triton 700 PT715 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~290 >1300:1 89 58 Acer Predator Triton 900 PT917 2018 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~300 >1000:1 100 100 Acer Spin 5 SP513-52N 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Panda LM133LF1L02

Матрица: Panda LM133LF1L02 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 305.2×188.1×2.85 IPS ~290 >1000:1 94 62 Acer Spin 5 SP513-54N 2020 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NE135FBM-N41

Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 2256x1504 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 284.933×189.955 Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1 IPS ~430 >1300:1 94 Acer Spin 7 SP714-51 2016 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~320 >1300:1 89 58 Acer Swift 3 SF313-51 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV133FHM-N62

Матрица: BOE NV133FHM-N62 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 300.26×187.45 IPS ~290 >1100:1 88 57 Acer Swift 3 SF313-52(G) 2020 13'' 2256x1504 Разрешение экрана - 2256x1504 BOE NE135FBM-N41

Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 2256x1504 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 284.933×189.955 Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1 IPS ~390 >1000:1 99 72 Acer Swift 3 SF314-55(G) 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4 IPS ~280 >1000:1 100 78 Acer Swift 3 SF315-52G 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~400 >1600:1 100 88 Acer Swift 5 SF514-51 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~390 >1300:1 91 51 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6 IPS ~390 >1300:1 91 51 Acer Swift 5 SF514-52T 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAT02.0 (AUO203D)

Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.14×173.89 Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4 IPS ~230 >1000:1 97 63 Acer Swift 5 SF514-54GT 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAK02.5 IPS ~320 >1300:1 93 Acer Swift 5 SF514-54T 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.H

Матрица: AUO B140HAN03.H (AUO253D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.5 IPS ~300 >1300:1 95 62 Acer Swift 5 SF515-51T 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFA-SPG2 (LGD05F7)

Матрица: LG LP156WFA-SPG2 (LGD05F7) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 0 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×206.8×4.1 IPS ~330 >650:1 99 77 Acer Swift 7 SF713-51 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei Innolux, N133HCE-GP1

Матрица: Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 300.26×187.07×2.2 IPS 350 >1400:1 89 58 Acer Swift 7 SF714-51T 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN05.1

Матрица: AUO B140HAN05.1 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.07×195.21×2.1 IPS ~330 >1100:1 94 59 Acer Swift 7 SF714-52T 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN06.0 IPS ~280 >3100:1 99 65 Acer Switch 3 SW312-31 2017 12'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 KD122N0439A04 IPS 86 64 Acer Switch 5 SW512-52 2017 15'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 WST (KL.1200W.004) IPS ~360 >800:1 88 56 Acer Switch Alpha 12 2016 12'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 Panasonic VVX12T041N00

Матрица: Panasonic VVX12T041N00 Тип матрицы: IPS Разрешение: 2160x1440 Диагональ, дюйм: 12 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 254.016×169.344 Размер матрицы, мм: 263.42×182.26×4.59 IPS 96 62 Acer TravelMate P6 P614-51T 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAK02.5

Матрица: AUO B140HAK02.5 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.14×173.89 Размер матрицы, мм: - IPS ~315 >900:1 93 61 Acer TravelMate P614 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN06.2 IPS ~280 >1640:1 90 Acer TravelMate P658 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP1

Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >950:1 86 56 Acer TravelMate X5 TMX514 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAK02.0

Матрица: AUO B140HAK02.0 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.14×173.89 Размер матрицы, мм: 320.4×205.1 IPS ~220 >1100:1 100 71 Acer TravelMate X514-51 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4 IPS ~290 >1100:1 98

ASUS

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB ASUS ASUSPRO B9440UA 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~319 >1200:1 83 54 ASUS ASUSPRO P4540UQ 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~300 >1000:1 83.7 54.5 ASUS ASUSPRO P5440FA 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1 IPS ~310 >1000:1 95 67 ASUS ASUSPRO P5440FF 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~310 >1000:1 95 67 ASUS ExpertBook B9450FA 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN06.2 IPS ~260 >1000:1 99.5 72.5 ASUS F756UX 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HGE-E11 (CMN1735)

Матрица: Innolux N173HGE-E11 (CMN1735) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8 TN ~270 >1500:1 94 59 ASUS FX753VD 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~390 >1000:1 75.7 55.7 ASUS FX753VE 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~390 >1000:1 75.7 55.7 ASUS GL703GE 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HHE-G32 (CMN1747)

Матрица: Innolux N173HHE-G32 (CMN1747) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 TN ~310 >1000:1 100 75 ASUS GL771JM 2015 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)

Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2 IPS ~330 >800:1 58 ASUS GL771JW 2015 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPD1

Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2 IPS ~340 >900:1 59 ASUS GX700 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~330 >970:1 85 56 ASUS N552VX 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB5

Матрица: LG LP156WF6-SPB5 (LGD046F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~330 >980:1 88 57 ASUS N751JX 2015 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HW02 V1

Матрица: AUO B173HW02 V1 Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: LVDS (4 Ch) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6 TN ~330 >550:1 97 64 ASUS ProArt StudioBook 17 H700GV 2019 17'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 Hannstar 170PUW1-A00 (HSD1702) IPS ~280 >550:1 99.7 85.7 ASUS ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~370 >1400:1 99.9 99.5 ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G3T 2019 17'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 HannStar 170PUW1-A00 (HSD1702) IPS ~320 >850:1 99.8 75.7 ASUS ROG G501JW 2015 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Samsung 156HL01-102 (SDC324C)

Матрица: Samsung LTN156HL01-102 Тип матрицы: PLS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~340 >1100:1 100 71 ASUS ROG G501VW 2015 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Samsung 156HL01-104

Матрица: Samsung LTN156HL01-104 Тип матрицы: PLS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~340 >1000:1 97 63 ASUS ROG G701VIK 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~300 >1100:1 89 58 ASUS ROG G703GI 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~280 >1200:1 93 60 ASUS ROG G703GS 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~280 >900:1 92 60 ASUS ROG G703GX 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.2 (AUO329D)

Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~290 >1100:1 93 60 ASUS ROG G703GXR 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~285 >1400:1 92 59 ASUS ROG G703VI 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN03.0 (AUO309D)

Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~280 >900:1 92 60 ASUS ROG G752VS 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~330 >1000:1 85 56 ASUS ROG G752VT 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~350 >970:1 84 55 ASUS ROG G752VY 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~340 >880:1 85.2 56 ASUS ROG G75V 2008 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF2-TPA1

Матрица: LG LP173WF2-TPA1 (Поддержка 3D) (LGD02C5) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 60/60/50/50 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 50 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6.5 TN ~420 >700:1 95 73 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HGE-L11

Матрица: Innolux N173HGE-L11 (CMO1720) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: LVDS (2 ch) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6 TN ~300 >650:1 95 ASUS ROG G75V 2008 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HW02 V.1

Матрица: AUO B173HW02 V1 Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: LVDS (4 Ch) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6 TN ~340 >400:1 95 ASUS ROG GL502VM 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~320 >970:1 83 55 ASUS ROG GL502VS 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~310 >980:1 83 55 ASUS ROG GL503GE 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HHE-GA1

Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2 IPS ~350 >1200:1 96 ASUS ROG GL503VD 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~310 >850:1 84 55 ASUS ROG GL503VS 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN07.0

Матрица: AUO B156HAN07.0 (AUO70ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2 IPS ~315 >1200:1 92 76 ASUS ROG GL553VD / FX553 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~280 >990:1 91 59 ASUS ROG GL702VM 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~320 >650:1 94 73 ASUS ROG GL702VS 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~310 >1500:1 86 56 ASUS ROG GL703VD 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~320 >950:1 86.1 63 ASUS ROG GL703VM 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~375 >1000:1 89 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.1

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~320 >490:1 87 56 ASUS ROG GL753VD 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~340 >600:1 75.7 55.7 ASUS ROG GL753VE 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF3

Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~366 >1000:1 75.7 55.7 ASUS ROG GX800VH 2017 18'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 BOE NV184QUM-N21 (BOE06DA)

Матрица: BOE NV184QUM-N21 (BOE06DA) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 18 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 408.96×230.04 Размер матрицы, мм: 443.4×266.5×4.3 IPS ~280 99.7 93 ASUS ROG Mothership GZ700GX 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~290 >1200:1 90 58 ASUS ROG Strix G GL731GU 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 IPS ~300 >900:1 89 57.7 ASUS ROG Strix G17 G712 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WFG-SPB3

Матрица: LG LP173WFG-SPB3 (LGD065B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~310 >1000:1 95 ASUS ROG Strix GL502VT 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Samsung 156HL01-104 (SDC324C)

Матрица: Samsung LTN156HL01-104 Тип матрицы: PLS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >850:1 98.7 62.8 ASUS ROG Strix GL502VY 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156W6 (LGD046F)

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~320 >990:1 84 54.7 ASUS ROG Strix GL504GM Hero II 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~350 >1000:1 92.5 60 ASUS ROG Strix GL504GM SCAR II 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~270 >840:1 90 59 ASUS ROG Strix GL504GS SCAR II 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~270 >840:1 92.5 60 ASUS ROG Strix GL504GW Scar II 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~290 >700:1 98 76 ASUS ROG Strix GL702VI 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.1

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~320 >1000:1 87.4 62.3 ASUS ROG Strix GL702ZC 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~370 >1200:1 92 71 ASUS ROG Strix GL703GM Scar Edition 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei M173HHE-G32 (CMN1747)

Матрица: Innolux M173HHE-G32 (CMN1747) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 TN ~290 >900:1 100 85 ASUS ROG Strix GL704GM SCAR II 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~320 >900:1 89 57.5 ASUS ROG Strix GL704GV 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >800:1 92 ASUS ROG Strix GL704GW 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >800:1 92 ASUS ROG Strix Hero III G731GV 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1400:1 86.6 56.6 ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~320 >1300:1 98.7 71 ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LW(S) 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ173M1JW03

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~340 100 79 ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LXS 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN05.1

Матрица: AUO B173HAN05.1 (AUO519D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~330 >1300:1 97 72.6 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ173M1JW03

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~320 >700:1 94 72 ASUS ROG Strix SCAR III G531GW 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6 IPS ~240 >900:1 99 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~350 >1200:1 100 ASUS ROG Strix SCAR III G731GW 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1000:1 92 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~400 >1500:1 99.9 99.5 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~300 >1200:1 99 73 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401I 2020 14'' WQHD Разрешение экрана - 2560x1440 AUO B140QAN02.3

Матрица: AUO B140QAN02.3 (AUO2336) Тип матрицы: IPS Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 309.35×174.01 Размер матрицы, мм: 315.05×195.6×2.4 IPS ~250 >1000:1 97.9 69.9 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 CEC PA LM140LF-1F01 IPS ~310 >1200:1 91.9 60 ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)

Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~340 >1100:1 99 70.5 ASUS ROG Zephyrus GU501 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN04.5 (AUO45ED)

Матрица: AUO B156HAN04.5 (AUO45ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~290 >700:1 87 57 ASUS ROG Zephyrus GX501GI 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN07.1

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2 IPS ~290 85.8 62.7 ASUS ROG Zephyrus GX501VI 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~250 >800:1 85 55.6 ASUS ROG Zephyrus GX501VS 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)

Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~320 >850:1 85 55.6 ASUS ROG Zephyrus M GM501GM 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2 IPS ~300 >1200:1 93 60 ASUS ROG Zephyrus M GM501GS 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)

Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2 IPS ~300 >1200:1 93 60 ASUS ROG Zephyrus M GU502GU 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~270 >650:1 97 75 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPB3

Матрица: LG LP156WFG-SPB3 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: - IPS ~300 >850:1 98 ASUS ROG Zephyrus M GU502GV 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~270 >650:1 97 75 ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW16

Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~340 >1100:1 99 70.5 ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LW 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~400 >1000:1 99.8 99.3 ASUS ROG Zephyrus S GX502 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~270 >650:1 97 76 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1JW09

Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6 IPS ~270 >1000:1 96.4 67.2 ASUS ROG Zephyrus S GX701GX 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~270 >900:1 96 74 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN05.1 IPS ~280 >1200:1 96 65 ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~300 >1200:1 99.1 73.3 ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LXS 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~300 >1200:1 99.1 73.3 ASUS ROG Zephyrus S17 GX701Lxx 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp SHP14DC

Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~300 >900:1 96 74 ASUS StudioBook Pro X W730G5T 2019 17'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 Hannstar 170PUW1-B00 (HSD1702) IPS ~320 >650:1 100 100 ASUS TUF FX504GE 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HHE-GA1 (CMN15F4)

Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2 TN ~320 >900:1 100 88 ASUS TUF FX505 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPB2 (LGD05E8)

Матрица: LG LP156WFG-SPB2 (LGD05CF) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~260 >640:1 98 74 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 CMN N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~240 94.2 64.9 ASUS TUF FX705 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0 (AUO409D)

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~240 >1100:1 97 75 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1000:1 87 57 ASUS TUF Gaming FX705DT 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.14×173.89 Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4 IPS ~300 >900:1 89 51 ASUS TUF Gaming FX705DY 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.2

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~320 >1000:1 87 57 ASUS UX301LA 2014 13'' WQHD Разрешение экрана - 2560x1440 Sharp LQ133T1JW14

Матрица: Sharp LQ133T1JW14 Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 301.96×175.8×0.747 IPS ~400 >1700:1 97 67 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE HN133WU3-102 (BOE05E3)

Матрица: BOE HN133WU3-102 (BOE05E3) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 301.9×175.1×0.87 IPS ~210 >1000:1 85.9 62.8 ASUS VivoBook 17 X705UA 2018 17'' HD+ Разрешение экрана - 1600x900 AUO AUO219E TN ~220 >400:1 75 49 ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~320 >1400:1 97 63 ASUS VivoBook Pro 15 N580GD 2017 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP156UD1-SPB2 Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.448×193.752 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6 IPS ~300 98 74 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP2

Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~280 87 ASUS VivoBook Pro 15 N580VD 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPP2

Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >1000:1 87 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP156UD1-SPB2 Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.448×193.752 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6 IPS 98 74 ASUS VivoBook Pro 15 N580VD 2017 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 LG LP156UD1-SPB2

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS 98 74 ASUS VivoBook Pro 17 N705UD 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS ~370 >890:1 87 57 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~360 >1300:1 92 ASUS VivoBook Pro 17 N705UF 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS 87 57 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS 92 ASUS VivoBook Pro 17 N705UN 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS 87 57 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS 92 ASUS VivoBook Pro 17 N705UQ 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4-SPF5

Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 IPS 87 57 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS 92 ASUS VivoBook S14 S433 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 CEC PA LM140LF-3L03 IPS ~240 >1300:1 95.3 72.3 ASUS VivoBook X751BP 2017 17'' HD+ Разрешение экрана - 1600x900 AUO B173RTN01.1

Матрица: AUO B173RTN01.1 (AUO119E) Тип матрицы: TN Разрешение: 1600x900 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35 Интерфейс: eDP (1 Lane) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 382.08×214.92 Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8 TN ~270 >590:1 82 53 ASUS X570ZD 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N43

Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >1000:1 96 66 ASUS ZenBook 13 UX325JA 2020 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N133HCE-EN2

Матрица: Innolux N133HCE-EN2 (CMN1388) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 300.26×177.62×2.5 IPS ~330 >1300:1 97.9 70.5 ASUS ZenBook 13 UX331UA 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS ~280 93 60.4 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS ~280 >1400:1 93 60.4 ASUS ZenBook 13 UX331UAL 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS 93 60.4 ASUS ZenBook 13 UX331UN 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS ~330 >950:1 93 60.4 ASUS ZenBook 13 UX333FA 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8 IPS ~270 >1300:1 98 63 ASUS ZenBook 13 UX333FN 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8 IPS ~245 >1100:1 98 63 ASUS ZenBook 14 UM425 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Panda LM140LF-3L03 IPS ~270 >1100:1 95.5 69.7 ASUS ZenBook 14 UM431 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Panda LM140LF-3L03 IPS ~250 >1100:1 91 60 ASUS ZenBook 14 UM433DA 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 100 ASUS ZenBook 14 UM433IQ 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4 IPS ~300 >1000:1 81.5 59.6 ASUS ZenBook 14 UX425JA 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN2

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4 IPS ~300 >1100:1 96.2 69 ASUS ZenBook 14 UX431FA 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 100 ASUS ZenBook 14 UX433FA 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~300 >1600:1 91 59 ASUS ZenBook 14 UX433FN 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2 (AUO323D)

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~290 >840:1 97 75 ASUS ZenBook 14 UX434FL 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4 IPS ~300 >700:1 97 75 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~330 >1200:1 90 ASUS ZenBook 14 UX434FT 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV140FHM-N63

Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4 IPS ~300 >700:1 97 75 ASUS ZenBook 15 UX533FD 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6 IPS ~280 >700:1 94 73 ASUS ZenBook 15 UX534FA 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6 IPS ~300 >1000:1 92 ASUS ZenBook 15 UX534FT 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)

Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6 IPS ~300 >1000:1 92 ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~330 >1600:1 87 56 ASUS ZenBook 3 UX390UA 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B125HAN03.0 (AUO306D)

Матрица: AUO B125HAN03.0 (AUO306D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 12 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 276.48×155.52 Размер матрицы, мм: 282.4×172.22×1.95 IPS ~360 >1100:1 89 58 ASUS ZenBook Duo UX481FL 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN2 + доп. экран BOE NV126B5M-N41 (BOE087F)

Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4 IPS ~290 >700:1 99 70 ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)

Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8 IPS ~270 >1600:1 97 ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE CQ NV140FHM N63 IPS ~300 >700:1 85 56 ASUS ZenBook Flip 14 UX463 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.2

Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~315 >1000:1 91 ASUS ZenBook Flip 15 UX562FD 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N63 IPS ~210 >900:1 91 ASUS ZenBook Flip 15 UX563 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 BOE NE156QUM-N64 IPS ~410 >1000:1 90 ASUS ZenBook Flip S UX370UA 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.2

Матрица: AUO B133HAN04.2 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS ~340 >1300:1 90 58 ASUS ZenBook Flip UX360CA 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~300 >1400:1 93 60 ASUS ZenBook Flip UX360UAK 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~360 >1200:1 92 60 ASUS ZenBook Flip UX561UD 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~370 >1300:1 100 88 ASUS ZenBook Pro 14 UX450FD 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS ~320 >800:1 100 ASUS ZenBook Pro 14 UX480FD 2018 14'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 IPS 100 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.5 (AUO353D)

Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~260 >700:1 92 ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~400 >1200:1 100 88 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~270 >700:1 96 74 ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)

Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.218×193.622 Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 IPS ~370 >1000:1 100 88 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~270 >1100:1 87.9 62 ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung SDCA029 OLED ~370 81.3 61.8 ASUS ZenBook Pro UX501VW 2016 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 LG LP156UD1-SPB1 (LGD04D40

Матрица: LG LP156UD1-SPB1 Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.448×193.752 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6 IPS ~260 >500:1 89.7 58.7 ASUS Zenbook Pro UX550GD 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 IPS 92 75 ASUS ZenBook Pro UX550GE 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 IPS 92 75 ASUS ZenBook Pro UX550VD 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~335 >1200:1 92 75 ASUS ZenBook Pro UX550VE 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~290 >9500:1 92 75 ASUS ZenBook UX303UA 2015 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 ChiMei N133HSE-EA3

Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3 IPS ~350 >600:1 93 60 ASUS ZenBook UX303UB 2015 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 ChiMei N133HSE-EA3

Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3 IPS ~430 >930:1 92 60 ASUS ZenBook UX305CA 2015 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.1

Матрица: AUO B133HAN02.1 (AUO212D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.4×194.91×2.6 IPS ~290 >850:1 98 78 ASUS ZenBook UX305FA 2016 13'' QHD+ Разрешение экрана - 3200×1800 Samsung 133YL04-P01 IPS ~320 >340:1 87.1 63.7 ASUS Zenbook UX310UA 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~370 >1300:1 91 59 ASUS Zenbook UX310UQ 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HTN01.4 (AUO142D)

Матрица: AUO B133HTN01.4 (AUO142D) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×193.46 ×2.6 TN ~250 >570:1 88 57 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~360 >1200:1 92 60 ASUS Zenbook UX330UA 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7 (AUO272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~360 >1600:1 90 59 ASUS ZenBook UX3400UQ 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 100 ASUS ZenBook UX3410UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 ChiMei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~380 >1100:1 99 63.8 ASUS ZenBook UX3410UQ 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~390 >1200:1 86 56 ASUS ZenBook UX3430UN 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1 (CMN14D2)

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~340 >940:1 98 62 ASUS ZenBook UX360UA 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN02.7 (AOU272D)

Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6 IPS ~340 >1200:1 93 60 ASUS ZenBook UX391UA 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN04.9 (AUO492D)

Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2 IPS ~280 >600:1 95 74 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 JDI LPM133M385A (JDI385A) IPS ~330 92.6 63.8 ASUS ZenBook UX392FA 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 TIANMA XM (TL139VDXP01) IPS ~390 >950:1 99 77 ASUS ZenBook UX392FN 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 TIANMA XM (TL139VDXP01) IPS ~390 >950:1 99 77 ASUS Zenbook UX410UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~370 >1300:1 98 78 ASUS ZenBook UX410UQ 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~370 >1300:1 98 78 ASUS ZenBook UX430UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~350 >1200:1 91 65 ASUS ZenBook UX430UN 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~350 >1200:1 91 65 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4 IPS ~300 >1000:1 84.6 55.3 ASUS ZenBook UX430UQ 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N140HCE-EN1

Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 308.851×173.729 Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4 IPS ~350 >1200:1 91 65 ASUS Zenbook UX461UA 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)

Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.31×173.99 Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4 IPS ~300 >500:1 85 55 ASUS Zenbook UX490UA 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.8 (AUO383D)

Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 IPS ~330 >1600:1 87 56 ASUS Zenbook UX510UW 2016 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6-SPB6

Матрица: LG LP156WF6-SPB6 Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: - IPS ~360 >900:1 80 53 ASUS Zenbook UX530UX 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N156HCE-EN1 (CMN15E8)

Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 IPS ~320 1200:1 90 58 ASUS Zephyrus S GX531GM 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~320 >1100:1 91 59 ASUS Zephyrus S GX531GS 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)

Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 IPS ~320 >1100:1 91 59

Dell

Модель ноутбука Год Диаг. Разреш. экрана Матрица Тип Максимальные Цветовой охват, % ШИМ Яркость (нит) Контрастн. sRGB AdobeRGB Dell Alienware 13 R3 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N133HCE-GA1 (CMN1371)

Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09 IPS ~350 >1100:1 90.7 59.2 13'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 Samsung JJT6C_133KL05 (SDCA029) OLED ~330 97 78 Dell Alienware 15 R3 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6 (LGD049B)

Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~300 >1100:1 83 54 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HTN05.1 (AUO51ED)

Матрица: AUO B156HTN05.1 (AUO51ED) Тип матрицы: TN Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 TN ~390 >990:1 90 59 Dell Alienware 15 R3 2017 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW06 (SHP1450)

Матрица: Sharp LQ156D1JW06 (LQ156D1) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2 IGZO ~300 >900:1 100 Dell Alienware 15 R4 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6 (LGD0540)

Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 IPS ~280 >1000:1 86 56 Dell Alienware 17 R2 2015 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~330 >1100:1 84 55 Dell Alienware 17 R3 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4

Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4 IPS ~360 >800:1 84 55 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IGZO ~350 >600:1 100 Dell Alienware 17 R4 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS ~400 95 72 17'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 AUO B173QTN01.0

Матрица: AUO B173QTN01.0 (AUO1096) Тип матрицы: TN Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.08×214.92 Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.3 TN ~370 >450:1 82.2 53.7 Dell Alienware 17 R5 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS 93 73 17'' QHD Разрешение экрана - 2160x1440 AUO B173QTN01.4 (AUO1496)

Матрица: AUO B173QTN01.4 (AUO1496) Тип матрицы: TN Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 120 Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.08×214.92 Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.35 TN ~390 >750:1 86 56 Dell Alienware Area-51m 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG 173WFG (LGD05E2) IPS ~300 >500:1 96.9 61.3 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~290 >1500;1 95 72 Dell Alienware m15 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2 IPS ~366 >1100:1 89 58 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung 156WR04 (SDCA029) OLED ~460 100 91 Dell Alienware m15 R2 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1 (SHP14C6)

Матрица: Sharp LQ156M1JW03 (SHP14C5) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 240 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.62 IPS ~310 >850:1 95.5 60.8 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung 156WR04 (SDCA029) OLED ~460 100 91 Dell Alienware m15 R3 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN12.0

Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6 IPS ~320 >900:1 99.2 63.7 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WF6 IPS ~340 >800:1 84.7 62 Dell Alienware m15 R3 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung 156WR04 OLED ~490 >17200:1 100 95 Dell Alienware m17 R1 2019 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B173ZAN01.0

Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4 IPS ~350 >1000:1 100 88.4 Dell Alienware m17 R2 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei 173HCE (CMN175F) IPS ~360 >1300:1 98.5 65.5 Dell Alienware m17 R3 2020 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN IPS ~330 >1200:1 97.8 64.7 Dell G3 15 3500 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.0

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2 IPS ~310 >1300:1 94 61 Dell G3 17 3779 2018 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~320 >1000:1 90 58 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG 173WF4 (LGD05B5)

Матрица: LG 173WF4 (LGD05B5) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: - Размер матрицы, мм: - IPS ~310 >1000:1 87 Dell G5 15 5500 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO W8KKR-B156HAN

Матрица: AUO W8KKR-B156HAN (AUOB98C) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 300 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: Размер матрицы, мм: IPS ~320 >1400:1 94 Dell G5 15 5590 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN08.0

Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2 IPS ~300 >1300:1 91 59 Dell G5 15 SE 5505 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV156FHM-N4N

Матрица: BOE NV156FHM-N4N (BOE084A) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.16×193.59 Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×3.2 IPS ~300 >1000:1 90 58 Dell G7 15 7590 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B156HAN IPS ~330 >460:1 89.5 58.3 Dell G7 17 7790 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN-9K35D (AUO429D)

Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1300:1 91 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN04.0

Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 144 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 381.888×214.81 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~300 >1000:1 89.2 57.8 Dell Inspiron 13 7386 Black Edition 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Chi Mei N133DCE-GP2 (CMN1385/Dell 3GRT6)

Матрица: Innolux N133DCE-GP2 (CMN1385/Dell 3GRT6) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 300.26×187.47×2.5 IPS ~300 >1700:1 93 70 Dell Inspiron 13 7390 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO252B IPS ~330 >1200:1 94 61 Dell Inspiron 13 7391 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG T5XHJ 133WF4 IPS ~340 88.1 Dell Inspiron 14 7490 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ140M1-2T3C8 IPS ~260 99.5 Dell Inspiron 17 3780 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3 (AUO139D)

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~340 >1200:1 88.4 57.6 Dell Inspiron 17 3793 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N173HCE-E31

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS ~300 >1100:1 94 Dell Inspiron 17 7773 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 CHI MEI N173HCE-E31 (CMN1738)

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS ~330 >1500:1 92 60 Dell Inspiron 17 7786 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~330 >1400:1 92 72 Dell Inspiron 5758 2015 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.1 (AUO119D)

Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~270 >700:1 94 61 Dell Inspiron 5770 (2017) 2017 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 CHI MEI 173HCE (CMN1738)

Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 IPS 94 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.0 (AUO109D)

Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4 IPS ~280 >1500:1 88 58 Dell Inspiron 7559 2015 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 LG 156UD2 (LGD04D9)

Матрица: LG LP156UD2-SPA1 (LGD04D9) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 344.448×193.752 Размер матрицы, мм: 375.36×233.85×4.85 IPS ~280 >350:1 90 58 Dell Inspiron 7577 2017 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN (AUO20EB)

Матрица: AUO B156ZAN02.0 (AUO20EB) Тип матрицы: IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2 IPS ~310 >890:1 96.8 62.9 Dell Latitude 13 7370 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV13FHM (BOE071A, Dell G64PY)

Матрица: BOE NV13FHM (BOE071A, Dell G64PY) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: - Размер матрицы, мм: - IPS ~300 >900:1 86 56 Dell Latitude 14 7400 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG R6D86-140WF9 (LGD05DA) IPS ~300 >1700:1 98 Dell Latitude 14 E7450 2015 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN IPS ~270 >900:1 92 60 Dell Latitude 3301 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE BOE07A0 IPS ~330 >800:1 89 Dell Latitude 5285 2017 12'' 1920х1280 Разрешение экрана - 1920х1280 BOE TV123WAM-ND0 (BOE06DC)

Матрица: BOE TV123WAM-ND0 (BOE06DC) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920х1280 Диагональ, дюйм: 12 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 259.2×172.8 Размер матрицы, мм: 265.26×184.76×4 IPS ~550 >1200:1 94 64.9 Dell Latitude 5290 2018 12'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 SHP1479 IPS ~550 >1000:1 99 65.2 Dell Latitude 5300 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN05.6 IPS ~320 >1500:1 95 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP133WF6 (LGD05ED) IPS ~320 >1200:1 94.8 63.8 Dell Latitude 5420 Rugged 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO AUO523D IPS ~1000 >1300:1 93 59 Dell Latitude 7200 2019 12'' 1920х1280 Разрешение экрана - 1920х1280 Sharp SHP14A3 (LQ123N1) IPS ~390 >1400:1 99.4 66.6 Dell Latitude 7285 2017 15'' 2880x1920 Разрешение экрана - 2880x1920 Sharp LQ123Z1 (SHP1482)

Матрица: Sharp LQ123Z1JX31 (SHP1482) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 2880x1920 Диагональ, дюйм: 12 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 259.2×172.8 Размер матрицы, мм: 263.2×184.1×4.7 IGZO ~500 >1400:1 99.8 67.6 Dell Latitude 7300 2019 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAK

Матрица: AUO B133HAK01.0 (AUO102D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.472×165.078 Размер матрицы, мм: 305.35×194.35×3.2 IPS ~320 >1100:1 91 59 Dell Latitude 7310 2020 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN IPS ~340 >1300:1 99.4 64.1 Dell Latitude 7380 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LGD0589

Матрица: LG LP133WF4-SPD1 (LGD0589) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 300.1×177.55×4.4 IPS ~310 >1000:1 92 61 Dell Latitude 7389 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 116 Dell Latitude 7390 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN (AUO462D) IPS ~320 >1300:1 90.6 59.1 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP156WFG-SPD3 IPS ~300 >980:1 95 63 Dell Latitude 7400 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN IPS ~285 >1800:1 95.1 61.2 Dell Latitude 7400 2-in-1 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ140M1-2T3C8 (SHP14A2) IPS ~310 >1400:1 95 Dell Latitude 7410 2020 14'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B140ZAN IPS ~380 >1100:1 99.4 66.4 Dell Latitude 7424 Rugged Extreme 2019 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO AUO523D IPS ~800 >1500:1 97 62 Dell Latitude 7480 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP140WF7 (LGD0557)

Матрица: LG LP140WF7 (LGD0557) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: - Размер матрицы, мм: - IPS ~340 >1000:1 96 65.82 Dell Latitude 7490 2018 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO AU0223D IPS ~300 >880:1 88 58 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN (AUO503D) IPS ~300 >1300:1 97 62 Dell Latitude 9410 2020 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ140M1 IPS ~300 >1500:1 99.1 63.8 Dell Latitude 9510 2020 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B150HAN IPS ~400 >1400:1 99.2 65.2 Dell Latitude E5470 2016 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP140WF3 IPS ~350 >560:1 85 55 Dell Latitude E7470 2016 14'' WQHD Разрешение экрана - 2560x1440 AUO B140QAN01.0

Матрица: AUO B140QAN01.0 (AUO1036) Тип матрицы: IPS Разрешение: 2560x1440 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 309.35×174.01 Размер матрицы, мм: 320.4×198.6×2.6 IPS ~370 >1400:1 96 62 Dell Precision 3520 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE NV15N43

Матрица: BOE NV15N43 Тип матрицы: IPS Разрешение: Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: - Размер матрицы, мм: - IPS ~340 >900:1 94.7 61.8 Dell Precision 3530 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 BOE BOE06F1 IPS ~290 >1100:1 94 62 Dell Precision 5510 2015 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp SHP143E IGZO IPS ~390 >970:1 100 96 Dell Precision 5520 2017 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8 IGZO IPS ~370 >770:1 99 63 Dell Precision 5530 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1 (SHP148D)

Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194 Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7 IGZO ~450 >1000:1 98 69 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1 (SHP149A) IPS ~340 >1100:1 100 70 Dell Precision 5540 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung SDCA029 OLED ~420 100 86.8 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp MWP1T-LQ156M1 (SHP14BA) IPS ~540 >1300:1 94 Dell Precision 5540 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp N5V8C_LQ156D1 (SHP14B9) IPS ~630 >1400:1 100 100 Dell Precision 5550 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156R1 IPS ~480 >1100:1 100 89.2 Dell Precision 5750 2020 17'' WQUXGA Разрешение экрана - 3840x2400 Sharp LQ170R1 IPS ~470 >1300:1 99.9 86.7 Dell Precision 7510 2016 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1 IGZO IPS ~290 >1000:1 99.7 85.7 Dell Precision 7530 2018 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW02

Матрица: Sharp LQ156D1JW02 (SHP1430) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14 IGZO IPS ~300 >800:1 99.6 84.4 Dell Precision 7550 2020 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B156ZAN IPS ~470 >850:1 99.7 86.4 Dell Precision 7710 2016 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Samsung SDC8151 IPS ~330 >1000:1 97 62 Dell Precision 7720 2018 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ173D1JW31

Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4 IGZO IPS ~450 >1000:1 100 88.1 Dell Precision 7730 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B173HAN01.3

Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 381.888×214.812 Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 IPS ~320 >1300:1 93.3 60.4 Dell Precision 7740 2019 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 LG LP173WF4 IPS ~300 >700:1 92 Dell Vostro 5370 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Chi Mei N133HCE-GA1

Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 6 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09 IPS ~320 >1300:1 83.8 60.5 Dell Vostro 7570 2017 14'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B140HAN03.3

Матрица: AUO B140HAN03.3 (AUO333D) Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 14 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 309.37×174.02 Размер матрицы, мм: 320.4×194.65×5.25 IPS ~280 >1200:1 82 59 Dell XPS 13 2-in-1 (7390) 2019 13'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 Sharp LQ134N1 (SHP14AF/Dell 9G4X1) IPS ~570 >1700:1 98.5 64.2 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B133ZAN IPS ~400 >1000:1 93.5 59.5 Dell XPS 13 7390 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B133ZAN IPS ~400 >1000:1 93.5 59.5 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D) IPS ~410 >1300:1 94 Dell XPS 13 7390 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp 0R99K LQ133D1 IPS ~450 99.6 Dell XPS 13 9300 2020 13'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 Sharp LQ134N1 SHP14CB IPS ~560 >1700:1 100 67 13'' WQUXGA Разрешение экрана - 3840x2400 Sharp LQ134R1 IPS ~400 >1400:1 91.4 61.1 Dell XPS 13 9350 (2015) 2015 13'' QHD+ Разрешение экрана - 3200×1800 Sharp SHP144A IPS ~270 89 65 Dell XPS 13 9360 (2016) 2016 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ133M1 (SHP1449)

Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57 IPS ~350 >1800:1 73 50.5 13'' QHD+ Разрешение экрана - 3200×1800 Sharp LQ173D1JW31

Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 17 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 382.12×214.94 Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4 IGZO IPS ~440 >1300:1 95 71 Dell XPS 13 9360 (2018) 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)

Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57 IPS 73 50.5 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ133D1JX31

Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41 IPS ~410 >1100:1 100 Dell XPS 13 9365 2017 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ133M1 (SHP146A)

Матрица: Sharp LQ133M1JX26 (SHP146A) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 1920x1080 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (2 Lanes) Кол-во контактов разъема: 30 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 299.46×178.64×4.7 IPS ~320 >1600:1 92 13'' QHD+ Разрешение экрана - 3200×1800 Sharp LQ133Z1 IPS ~310 >1700:1 93 60 Dell XPS 13 9370 2018 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ133M1 (SHP1484) IPS ~390 >1000:1 100 77 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ133D1 (SHP148B)

Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 13 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 293.76×165.24 Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41 IPS ~490 >1100:1 98 69.5 Dell XPS 13 9380 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 AUO B133ZAN (AUO 282B) IPS ~400 >1100:1 100 78 13'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D) IPS ~400 >1500 94 Dell XPS 13 9380 2019 13'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp 0R99K_LQ133D1 (SHP14AD) IPS ~310 >1700:1 100 70 Dell XPS 15 7590 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1 IPS ~550 >1400:1 98 63.2 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Samsung 156WR04 (SDCA029) OLED ~420 99.6 81 Dell XPS 15 7590 2019 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1 IPS ~430 >1200:1 95.8 71.8 Dell XPS 15 9500 2020 15'' WUXGA Разрешение экрана - 1920x1200 Sharp LQ156N1 (SHP14D1) IPS ~580 >1200:1 100 71.6 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156R1 (SHP14D0) IPS ~550 >1400:1 100 89.5 Dell XPS 15 9530 2013 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp SHP1431 (LQ156D1) IPS ~390 >1200:1 96.1 61 Dell XPS 15 9550 (2015) 2015 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JX01 (7PHPT)

Матрица: Sharp LQ156D1JX01 (SHP1414) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 367.98×224.61×3.4 IGZO IPS ~360 >950:1 100 89 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp SHP1453 (LQ156M1, 1203M) IPS ~400 >1600:1 98 64 Dell XPS 15 9560 2017 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1 (SHP1453) IGZO IPS ~400 >1500:1 98.9 64.2 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8 IGZO IPS ~380 >1000:1 100 Dell XPS 15 9570 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp SHP149A (LQ156M1) IGZO IPS ~400 >1400:1 96 62 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)

Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194.4 Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8 IGZO IPS ~490 >1400:1 98.8 71.2 Dell XPS 15 9575 2018 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ156M1 (SHP148E) IPS ~400 >1100:1 95 58 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ156D1 (SHP148D)

Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D) Тип матрицы: IGZO IPS Разрешение: 3840x2160 Диагональ, дюйм: 15 Разрядность, бит: 8 Частота, Гц: 60 Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 Интерфейс: eDP (4 Lanes) Кол-во контактов разъема: 40 Размер изображения, мм: 345.6×194 Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7 IPS ~480 >1600:1 97.9 71.7 Dell XPS 15 9580 (2019) 2019 15'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 IPS 100 15'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 IPS 100 Dell XPS 17 9700 2020 17'' UHD Разрешение экрана - 3840x2160 Sharp LQ170R1 IPS ~510 >1600:1 100 94.4 17'' FullHD Разрешение экрана - 1920x1080 Sharp LQ170N1-P35GV IPS ~580 >1600:1 100

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