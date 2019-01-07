Ноутбуки с хорошим экраном - таблица характеристик дисплеев
Выбирая ноутбук, мы чаще всего обращаем внимание на установленный процессор, объем памяти, возможность установки SSD накопителя, на размер экрана. Вот именно диагональ интересует прежде всего. Даже вопрос по поводу того, какой тип матрицы используется, стал уже не столь актуальным. И все же в ряде случаев требуются ноутбуки с хорошим экраном, когда требования к качеству изображения выходят на первый план.
Что есть «хороший экран»
Это понятие довольно многозначное, и порой «хорошесть» одного параметра может конфликтовать с какой-либо другой характеристикой. Да и решаемые на ноутбуке задачи также в свою очередь диктуют критерии того, какой дисплей необходим.
Любителям игр нужен быстрый дисплей, с малым временем отклика, да и наличие частот обновления порядка 120 Гц и более также только в плюс. Не говоря уже о таких «примочках», как G-sync и т. п. И в данном случае матрица типа TN выглядит предпочтительнее «универсальной» и априори более качественной IPS.
Для офисного/домашнего использования, наоборот, время отклика играет небольшую роль, а вот качество картинки, отсутствие мерцания становятся более важными. В данном случае выбор IPS матрицы видится более логичным.
Есть и другой подход. Тем, кто занимается редактированием фото, цветокоррекцией, подготовкой материалов для полиграфии и прочими работами, связанными с корректировкой изображений, важно, чтобы экран как можно лучше отображал цвета. Необходимо, чтобы установленная матрица имела как можно более широкий цветовой охват.
Вот именно этот параметр я и возьму за отправную точку для отбора моделей, которые могут подойти тем, для кого работа в фотошопе и подобных программных пакетах – занятие частое.
Критерии выбора
Как я уже сказал, основой для формирования таблицы, которая представлена ниже, служит цветовой охват матрицы, которой комплектуется та или иная модель ноутбука. Базовыми значениями я решил выбрать 50% AdobeRGB и примерно 70% sRGB. Думаю, не ошибусь, считая, что экраны с меньшим цветовым охватом все же не очень подходят для серьезной работы с цветом.
Это исключительно моя классификация. Дело в том, что в последний год-два IPS матрицы активно вытеснили TN панели в классе ноутбуков среднего и даже ниже среднего ценового диапазона, т. е. технология IPS реально стала массовой. Качество изображения действительно улучшилось, не говоря уже про углы обзора.
Проблема в том, что IPS IPS-у рознь. Эти «ширпотребовские» панели чаще всего не отличаются высокими характеристиками именно в плане качества цветопередачи. Для игр, серфинга в интернете, работы с документами в офисе и вообще для повседневной деятельности их хватает более чем. Но вот при подборе ноутбука «для фотошопа» рекомендовать такие модели уже не желательно.
Посему в таблице отсутствует большое количество популярных ноутбуков типа Dell G3/G5/G7, Asus Vivobook, HP Probook и т. п. Модели с качественными матрицами все же стоят несколько выше.
Ограничения
Есть и другая сложность, заключающаяся в том, что эта информация (модель установленной матрицы) никогда не значится в спецификациях на ноутбук. Справедливости ради, большинству покупателей эта информация действительно не нужна. Естественно, что я не в состоянии проверить самостоятельно каждую модель ноутбука.
Все данные собраны по обзорам, форумам, что допускает определенные отклонения результатов измерений одной и той же матрицы, и даже неточности. Следует учитывать и еще один момент – какая именно матрица находится в той модели компьютера, которая выбрана для покупки. Никто не запрещает производителю установить какую-либо другую панель в ноутбуки, продаваемые в той или иной стране, или даже в определенную их партию.
Приводимые значения являются, скорее, ориентировочными, и за абсолютную истину их принимать не стоит. Отклонения в несколько процентов от полученных результатов измерений следует считать нормой.
А вот в качестве ориентира указанные значения вполне подходят, и смогут дать дополнительную информацию о том, чего ждать от той или иной модели портативного компьютера. Или не ждать.
Конечно, не только цветовой охват определяет качество дисплея. Важны и уровень черного, и контрастность, и гамма дисплея, и проч, и до этого мы тоже доберемся. Как и наличие ШИМ управления яркостью. Для тех, кто много времени проводит перед монитором, это не самая последняя по важности характеристика экрана.
Был бы признателен за информацию о неточностях, о том, что за матрицы используются в моделях ноутбуков в случае, если у вас совсем другая модель дисплея, нежели указанная в таблице. Все это позволит оперативно внести корректировки. Проще всего узнать модель матрицы можно, если воспользоваться программой AIDA64. Нанесена маркировка и на стикере самой панели, но для этого придется разбирать ноутбук, что не всем под силу.
Работа над таблицей продолжается, она будет дополнена другими параметрами.
Отдельную таблицу с моделями ноутбуков с экранами 144 Гц и выше можно посмотреть тут.
Acer
|Модель ноутбука
|Год
|Диаг.
|Разреш. экрана
|Матрица
|Тип
|Максимальные
|Цветовой охват, %
|ШИМ
|Яркость (нит)
|Контрастн.
|sRGB
|AdobeRGB
|Acer Aspire 3 A317-51G
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE NV173FHM-N41
|IPS
|~270
|>1500:1
|86.7
|56.8
|Acer Aspire 5 A517-51G (с CPU Intel 8-го поколения)
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~400
|>1000:1
|84
|55
|Acer Aspire 7 A715-73G
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|PANDA LM156LF9L02
|IPS
|~270
|>800:1
|98
|76
|Acer Aspire 7 A717-71G
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~400
|>1000:1
|85
|56
|Acer Aspire 7 A717-72G
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~400
|>1000:1
|89
|Acer Aspire E5-774G
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HTN01.1
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6
|TN
|~353
|>900:1
|91.6
|60.1
|Acer Aspire ES 17 ES1-732
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1600x900
Матрица: Innolux N173FGE-E23 (CMNAE0D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 382.08×214.92
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8
|TN
|~227
|>1500:1
|80
|51
|Acer Aspire F15 (F5-573G)
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HGE-EAL (CMN15D2)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/20/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|TN
|~240
|>480:1
|100
|74
|Acer Aspire F17 F5-771G
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HTN01.1
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×233.3×6
|TN
|~320
|>950:1
|91
|60
|Acer Aspire R13 (2016)
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8
|IPS
|~347
|>1500:1
|92
|59
|13''
|Разрешение экрана - 2160x1440
Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF)
Тип матрицы: IGZO VA
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55
|VA
|~320
|>1800:1
|98
|65
|Acer Aspire R13 R7-372T
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: Sharp LQ133T1JW02 (SHP13FF)
Тип матрицы: IGZO VA
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 304.98×188.2×2.55
|VA
|~320
|>1800:1
|98
|65
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAT02.5 (AUO252D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 318×206.45×3.8
|IPS
|~340
|>1500:1
|92
|59
|Acer Aspire S 13
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.1 (AUO412D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.972×177.48×4.5
|IPS
|~380
|>950:1
|92.2
|88.7
|Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-591G)
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW04 (SHP1436)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14
|IPS
|~346
|>850:1
|61
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB1
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|91
|70
|Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-592G)
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ156D1JW02D
|IPS
|~300
|>1300:1
|100
|86
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB1
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~320
|>970:1
|90
|Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G)
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~320
|>1000:1
|85
|56
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Innolux N156DCE-GA1 (CMN15E1)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.22x193.62
Размер матрицы, мм: 367.98x218.8x3.0
|IPS
|~320
|>1000:1
|98
|62
|Acer Aspire V15 Nitro Black Edition (VN7-593G)
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>980:1
|94
|Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-791)
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|57.5
|Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-792G)
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~340
|>1000:1
|91
|59.5
|Acer Aspire V17 Nitro Black Edition (VN7-793G)
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~340
|>1300:1
|90
|59
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~380
|>1100:1
|100
|87.2
|Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN2 (CMN1514)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~320
|>1500:1
|100
|78
|Acer ConceptD 5 (CN515-51)
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~370
|>1400:1
|100
|Acer ConceptD 5 Pro CN515-71
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~310
|>800:1
|100
|100
|Acer ConceptD 5 Pro CN517-71P
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN03.0 (AUO309B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~360
|>1000:1
|100
|99
|Acer ConceptD 7 (CN715-71)
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~390
|>1400:1
|100
|100
|Acer ConceptD 7 Pro
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~320
|>1500:1
|99
|Acer ConceptD 9 (CN917-71)
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B173ZAN03.1 (AUO319B)
|IPS
|~420
|>1400:1
|100
|100
|Acer Nitro 5 AN515-42
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~300
|>1200:1
|87
|57
|Acer Nitro 5 AN515-52
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~380
|>980:1
|94
|Acer Nitro 5 AN515-54
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6
|IPS
|~300
|>1100:1
|90
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP156WFG-SPF3
|IPS
|~300
|94
|Acer Nitro 5 AN515-55
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFG-SPF3 (LGD061E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6
|IPS
|~380
|>750:1
|92.8
|64.3
|Acer Nitro 5 AN517-51
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>900:1
|100
|77
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP173WF5-SPB3
|IPS
|~370
|>1300:1
|92
|59
|Acer Nitro 5 AN517-51
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV173FHM-N46 (BOE0839, BOE07D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.89×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~250
|>1000:1
|92
|Acer Nitro 5 Spin NP515-51
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCA-EA1 (CMN15D7)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.16×216×3.2
|IPS
|~330
|>1200:1
|93
|60
|Acer Nitro 7 AN715-51
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~270
|>750:1
|96
|74
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP156WFG-SPF3
|IPS
|94
|70
|Acer Predator 15 (G9-591)
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~310
|>860:1
|86
|56
|Acer Predator 15 (G9-592)
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>800:1
|82
|54
|Acer Predator 15 (G9-593)
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~290
|>900:1
|84
|55
|Acer Predator 17 (G5-793)
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 385.95×218.9
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|90
|Acer Predator 17 (G9-791)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~330
|>1200:1
|85
|56
|Acer Predator 17 (G9-792)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~370
|>880:1
|100
|88
|Acer Predator 17 (G9-793)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~340
|>1300:1
|100
|88
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 385.95×218.9
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|~320
|87.1
|63.7
|Acer Predator 17X (GX-791)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 385.95×218.9
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|90
|Acer Predator 17X (GX-792)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~380
|>1000:1
|84
|55
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~360
|>1000:1
|100
|100
|Acer Predator 21X GX21-71
|2017
|21''
|Разрешение экрана - 2560х1080
|AUO B210DAR01.0
|IPS
|~350
|>1200:1
|97
|Acer Predator Helios 300 G3-571
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPK6 (LGD0590)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~350
|>1100:1
|70
|52
|Acer Predator Helios 300 PH315-51
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN06.0 (AUO60ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~300
|>790:1
|98
|75
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2
|IPS
|~280
|>790:1
|97
|76
|Acer Predator Helios 300 PH315-52
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~290
|>750:1
|97
|75
|Acer Predator Helios 300 PH315-53
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~300
|>1000:1
|90
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6
|IPS
|~300
|>1100:1
|98.2
|72.7
|Acer Predator Helios 300 PH317-52
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~350
|>1100:1
|86
|56
|Acer Predator Helios 300 PH317-53
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-G33 (CMN175C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>880:1
|100
|77
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~315
|>1200:1
|92
|Acer Predator Helios 300 PH317-53
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~280
|>1100:1
|85.5
|62.8
|Acer Predator Helios 500 PH517-51
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>470:1
|91
|59
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~360
|>790:1
|100
|88
|Acer Predator Helios 500 PH517-51
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1000:1
|93
|62.8
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~320
|>1200:1
|93.7
|64.6
|Acer Predator Helios 700 PH717-71
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.1 (AUO319D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1000:1
|93
|60
|Acer Predator Triton 300 PT315-51
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~300
|>1100:1
|91
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP156WFG-SPF3
|IPS
|96
|71
|Acer Predator Triton 300 PT315-52
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6
|IPS
|~310
|>1100:1
|98.6
|72.7
|Acer Predator Triton 500 PT515
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~290
|>700:1
|98
|76
|Acer Predator Triton 500 PT515-51
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N4K (BOE082A)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.25×2.6
|IPS
|~270
|>1300
|93
|60
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~340
|97
|Acer Predator Triton 500 PT515-52
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~320
|>1300:1
|99
|66
|Acer Predator Triton 700 PT715
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~290
|>1300:1
|89
|58
|Acer Predator Triton 900 PT917
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~300
|>1000:1
|100
|100
|Acer Spin 5 SP513-52N
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Panda LM133LF1L02
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 305.2×188.1×2.85
|IPS
|~290
|>1000:1
|94
|62
|Acer Spin 5 SP513-54N
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 2256x1504
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 284.933×189.955
Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1
|IPS
|~430
|>1300:1
|94
|Acer Spin 7 SP714-51
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~320
|>1300:1
|89
|58
|Acer Swift 3 SF313-51
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV133FHM-N62
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.26×187.45
|IPS
|~290
|>1100:1
|88
|57
|Acer Swift 3 SF313-52(G)
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 2256x1504
Матрица: BOE NE135FBM-N41 (BOE08BC)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 2256x1504
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 284.933×189.955
Размер матрицы, мм: 289.993×212.28×2.1
|IPS
|~390
|>1000:1
|99
|72
|Acer Swift 3 SF314-55(G)
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4
|IPS
|~280
|>1000:1
|100
|78
|Acer Swift 3 SF315-52G
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~400
|>1600:1
|100
|88
|Acer Swift 5 SF514-51
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~390
|>1300:1
|91
|51
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6
|IPS
|~390
|>1300:1
|91
|51
|Acer Swift 5 SF514-52T
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4
|IPS
|~230
|>1000:1
|97
|63
|Acer Swift 5 SF514-54GT
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAK02.5
|IPS
|~320
|>1300:1
|93
|Acer Swift 5 SF514-54T
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.H (AUO253D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.5
|IPS
|~300
|>1300:1
|95
|62
|Acer Swift 5 SF515-51T
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFA-SPG2 (LGD05F7)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 0
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×206.8×4.1
|IPS
|~330
|>650:1
|99
|77
|Acer Swift 7 SF713-51
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.26×187.07×2.2
|IPS
|350
|>1400:1
|89
|58
|Acer Swift 7 SF714-51T
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN05.1
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.07×195.21×2.1
|IPS
|~330
|>1100:1
|94
|59
|Acer Swift 7 SF714-52T
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN06.0
|IPS
|~280
|>3100:1
|99
|65
|Acer Switch 3 SW312-31
|2017
|12''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|KD122N0439A04
|IPS
|86
|64
|Acer Switch 5 SW512-52
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 2160x1440
|WST (KL.1200W.004)
|IPS
|~360
|>800:1
|88
|56
|Acer Switch Alpha 12
|2016
|12''
|Разрешение экрана - 2160x1440
Матрица: Panasonic VVX12T041N00
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2160x1440
Диагональ, дюйм: 12
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 254.016×169.344
Размер матрицы, мм: 263.42×182.26×4.59
|IPS
|96
|62
|Acer TravelMate P6 P614-51T
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAK02.5
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~315
|>900:1
|93
|61
|Acer TravelMate P614
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN06.2
|IPS
|~280
|>1640:1
|90
|Acer TravelMate P658
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP1 (LGD04D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>950:1
|86
|56
|Acer TravelMate X5 TMX514
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAK02.0
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 320.4×205.1
|IPS
|~220
|>1100:1
|100
|71
|Acer TravelMate X514-51
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4
|IPS
|~290
|>1100:1
|98
ASUS
|Модель ноутбука
|Год
|Диаг.
|Разреш. экрана
|Матрица
|Тип
|Максимальные
|Цветовой охват, %
|ШИМ
|Яркость (нит)
|Контрастн.
|sRGB
|AdobeRGB
|ASUS ASUSPRO B9440UA
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~319
|>1200:1
|83
|54
|ASUS ASUSPRO P4540UQ
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~300
|>1000:1
|83.7
|54.5
|ASUS ASUSPRO P5440FA
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Chi Mei N140HCE-EN1
|IPS
|~310
|>1000:1
|95
|67
|ASUS ASUSPRO P5440FF
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~310
|>1000:1
|95
|67
|ASUS ExpertBook B9450FA
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN06.2
|IPS
|~260
|>1000:1
|99.5
|72.5
|ASUS F756UX
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HGE-E11 (CMN1735)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8
|TN
|~270
|>1500:1
|94
|59
|ASUS FX753VD
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~390
|>1000:1
|75.7
|55.7
|ASUS FX753VE
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~390
|>1000:1
|75.7
|55.7
|ASUS GL703GE
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HHE-G32 (CMN1747)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|TN
|~310
|>1000:1
|100
|75
|ASUS GL771JM
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2
|IPS
|~330
|>800:1
|58
|ASUS GL771JW
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×230.45×6.2
|IPS
|~340
|>900:1
|59
|ASUS GX700
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~330
|>970:1
|85
|56
|ASUS N552VX
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB5 (LGD046F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~330
|>980:1
|88
|57
|ASUS N751JX
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HW02 V1
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: LVDS (4 Ch)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6
|TN
|~330
|>550:1
|97
|64
|ASUS ProArt StudioBook 17 H700GV
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|Hannstar 170PUW1-A00 (HSD1702)
|IPS
|~280
|>550:1
|99.7
|85.7
|ASUS ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~370
|>1400:1
|99.9
|99.5
|ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700G3T
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|HannStar 170PUW1-A00 (HSD1702)
|IPS
|~320
|>850:1
|99.8
|75.7
|ASUS ROG G501JW
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Samsung LTN156HL01-102
Тип матрицы: PLS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~340
|>1100:1
|100
|71
|ASUS ROG G501VW
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Samsung LTN156HL01-104
Тип матрицы: PLS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~340
|>1000:1
|97
|63
|ASUS ROG G701VIK
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~300
|>1100:1
|89
|58
|ASUS ROG G703GI
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~280
|>1200:1
|93
|60
|ASUS ROG G703GS
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~280
|>900:1
|92
|60
|ASUS ROG G703GX
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.2 (AUO329D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~290
|>1100:1
|93
|60
|ASUS ROG G703GXR
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~285
|>1400:1
|92
|59
|ASUS ROG G703VI
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~280
|>900:1
|92
|60
|ASUS ROG G752VS
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~330
|>1000:1
|85
|56
|ASUS ROG G752VT
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~350
|>970:1
|84
|55
|ASUS ROG G752VY
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~340
|>880:1
|85.2
|56
|ASUS ROG G75V
|2008
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF2-TPA1 (Поддержка 3D) (LGD02C5)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 60/60/50/50
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 50
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6.5
|TN
|~420
|>700:1
|95
|73
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HGE-L11 (CMO1720)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: LVDS (2 ch)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6
|TN
|~300
|>650:1
|95
|ASUS ROG G75V
|2008
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HW02 V1
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: LVDS (4 Ch)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6
|TN
|~340
|>400:1
|95
|ASUS ROG GL502VM
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~320
|>970:1
|83
|55
|ASUS ROG GL502VS
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~310
|>980:1
|83
|55
|ASUS ROG GL503GE
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2
|IPS
|~350
|>1200:1
|96
|ASUS ROG GL503VD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~310
|>850:1
|84
|55
|ASUS ROG GL503VS
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN07.0 (AUO70ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2
|IPS
|~315
|>1200:1
|92
|76
|ASUS ROG GL553VD / FX553
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~280
|>990:1
|91
|59
|ASUS ROG GL702VM
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~320
|>650:1
|94
|73
|ASUS ROG GL702VS
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~310
|>1500:1
|86
|56
|ASUS ROG GL703VD
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~320
|>950:1
|86.1
|63
|ASUS ROG GL703VM
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~375
|>1000:1
|89
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~320
|>490:1
|87
|56
|ASUS ROG GL753VD
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~340
|>600:1
|75.7
|55.7
|ASUS ROG GL753VE
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF3 (LGD04E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~366
|>1000:1
|75.7
|55.7
|ASUS ROG GX800VH
|2017
|18''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: BOE NV184QUM-N21 (BOE06DA)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 18
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 408.96×230.04
Размер матрицы, мм: 443.4×266.5×4.3
|IPS
|~280
|99.7
|93
|ASUS ROG Mothership GZ700GX
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~290
|>1200:1
|90
|58
|ASUS ROG Strix G GL731GU
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B173HAN04.0
|IPS
|~300
|>900:1
|89
|57.7
|ASUS ROG Strix G17 G712
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WFG-SPB3 (LGD065B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~310
|>1000:1
|95
|ASUS ROG Strix GL502VT
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Samsung LTN156HL01-104
Тип матрицы: PLS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>850:1
|98.7
|62.8
|ASUS ROG Strix GL502VY
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~320
|>990:1
|84
|54.7
|ASUS ROG Strix GL504GM Hero II
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~350
|>1000:1
|92.5
|60
|ASUS ROG Strix GL504GM SCAR II
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~270
|>840:1
|90
|59
|ASUS ROG Strix GL504GS SCAR II
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~270
|>840:1
|92.5
|60
|ASUS ROG Strix GL504GW Scar II
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~290
|>700:1
|98
|76
|ASUS ROG Strix GL702VI
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~320
|>1000:1
|87.4
|62.3
|ASUS ROG Strix GL702ZC
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~370
|>1200:1
|92
|71
|ASUS ROG Strix GL703GM Scar Edition
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux M173HHE-G32 (CMN1747)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|TN
|~290
|>900:1
|100
|85
|ASUS ROG Strix GL704GM SCAR II
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~320
|>900:1
|89
|57.5
|ASUS ROG Strix GL704GV
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>800:1
|92
|ASUS ROG Strix GL704GW
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>800:1
|92
|ASUS ROG Strix Hero III G731GV
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1400:1
|86.6
|56.6
|ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~320
|>1300:1
|98.7
|71
|ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LW(S)
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~340
|100
|79
|ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LXS
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN05.1 (AUO519D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~330
|>1300:1
|97
|72.6
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~320
|>700:1
|94
|72
|ASUS ROG Strix SCAR III G531GW
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6
|IPS
|~240
|>900:1
|99
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~350
|>1200:1
|100
|ASUS ROG Strix SCAR III G731GW
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1000:1
|92
|ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~400
|>1500:1
|99.9
|99.5
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~300
|>1200:1
|99
|73
|ASUS ROG Zephyrus G14 GA401I
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: AUO B140QAN02.3 (AUO2336)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 309.35×174.01
Размер матрицы, мм: 315.05×195.6×2.4
|IPS
|~250
|>1000:1
|97.9
|69.9
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|CEC PA LM140LF-1F01
|IPS
|~310
|>1200:1
|91.9
|60
|ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~340
|>1100:1
|99
|70.5
|ASUS ROG Zephyrus GU501
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN04.5 (AUO45ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~290
|>700:1
|87
|57
|ASUS ROG Zephyrus GX501GI
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2
|IPS
|~290
|85.8
|62.7
|ASUS ROG Zephyrus GX501VI
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~250
|>800:1
|85
|55.6
|ASUS ROG Zephyrus GX501VS
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~320
|>850:1
|85
|55.6
|ASUS ROG Zephyrus M GM501GM
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2
|IPS
|~300
|>1200:1
|93
|60
|ASUS ROG Zephyrus M GM501GS
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN07.1 (AUO71ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×3.2
|IPS
|~300
|>1200:1
|93
|60
|ASUS ROG Zephyrus M GU502GU
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~270
|>650:1
|97
|75
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFG-SPB3
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~300
|>850:1
|98
|ASUS ROG Zephyrus M GU502GV
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~270
|>650:1
|97
|75
|ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW16 (SHP14F4)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~340
|>1100:1
|99
|70.5
|ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LW
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~400
|>1000:1
|99.8
|99.3
|ASUS ROG Zephyrus S GX502
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~270
|>650:1
|97
|76
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW09 (SHP14D3)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.6
|IPS
|~270
|>1000:1
|96.4
|67.2
|ASUS ROG Zephyrus S GX701GX
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~270
|>900:1
|96
|74
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B173HAN05.1
|IPS
|~280
|>1200:1
|96
|65
|ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~300
|>1200:1
|99.1
|73.3
|ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LXS
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUOBC8C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~300
|>1200:1
|99.1
|73.3
|ASUS ROG Zephyrus S17 GX701Lxx
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ173M1JW03 (SHP14DC)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~300
|>900:1
|96
|74
|ASUS StudioBook Pro X W730G5T
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|Hannstar 170PUW1-B00 (HSD1702)
|IPS
|~320
|>650:1
|100
|100
|ASUS TUF FX504GE
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HHE-GA1 (CMN15F4)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×206.5×3.2
|TN
|~320
|>900:1
|100
|88
|ASUS TUF FX505
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFG-SPB2 (LGD05CF)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~260
|>640:1
|98
|74
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~240
|94.2
|64.9
|ASUS TUF FX705
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~240
|>1100:1
|97
|75
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1000:1
|87
|57
|ASUS TUF Gaming FX705DT
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAT02.0 (AUO203D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 330.4×214.25×4
|IPS
|~300
|>900:1
|89
|51
|ASUS TUF Gaming FX705DY
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~320
|>1000:1
|87
|57
|ASUS UX301LA
|2014
|13''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: Sharp LQ133T1JW14
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 301.96×175.8×0.747
|IPS
|~400
|>1700:1
|97
|67
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE HN133WU3-102 (BOE05E3)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 301.9×175.1×0.87
|IPS
|~210
|>1000:1
|85.9
|62.8
|ASUS VivoBook 17 X705UA
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1600x900
|AUO AUO219E
|TN
|~220
|>400:1
|75
|49
|ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~320
|>1400:1
|97
|63
|ASUS VivoBook Pro 15 N580GD
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP156UD1-SPB2
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.448×193.752
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6
|IPS
|~300
|98
|74
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~280
|87
|ASUS VivoBook Pro 15 N580VD
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPP2 (LGD0570)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>1000:1
|87
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP156UD1-SPB2
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.448×193.752
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6
|IPS
|98
|74
|ASUS VivoBook Pro 15 N580VD
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|98
|74
|ASUS VivoBook Pro 17 N705UD
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|~370
|>890:1
|87
|57
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~360
|>1300:1
|92
|ASUS VivoBook Pro 17 N705UF
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|87
|57
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|92
|ASUS VivoBook Pro 17 N705UN
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|87
|57
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|92
|ASUS VivoBook Pro 17 N705UQ
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF5 (LGD056D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4
|IPS
|87
|57
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|92
|ASUS VivoBook S14 S433
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|CEC PA LM140LF-3L03
|IPS
|~240
|>1300:1
|95.3
|72.3
|ASUS VivoBook X751BP
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1600x900
Матрица: AUO B173RTN01.1 (AUO119E)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1600x900
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (1 Lane)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 382.08×214.92
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×5.8
|TN
|~270
|>590:1
|82
|53
|ASUS X570ZD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N43 (BOE065F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>1000:1
|96
|66
|ASUS ZenBook 13 UX325JA
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-EN2 (CMN1388)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.26×177.62×2.5
|IPS
|~330
|>1300:1
|97.9
|70.5
|ASUS ZenBook 13 UX331UA
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|~280
|93
|60.4
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|~280
|>1400:1
|93
|60.4
|ASUS ZenBook 13 UX331UAL
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|93
|60.4
|ASUS ZenBook 13 UX331UN
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|~330
|>950:1
|93
|60.4
|ASUS ZenBook 13 UX333FA
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8
|IPS
|~270
|>1300:1
|98
|63
|ASUS ZenBook 13 UX333FN
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8
|IPS
|~245
|>1100:1
|98
|63
|ASUS ZenBook 14 UM425
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Panda LM140LF-3L03
|IPS
|~270
|>1100:1
|95.5
|69.7
|ASUS ZenBook 14 UM431
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Panda LM140LF-3L03
|IPS
|~250
|>1100:1
|91
|60
|ASUS ZenBook 14 UM433DA
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|100
|ASUS ZenBook 14 UM433IQ
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4
|IPS
|~300
|>1000:1
|81.5
|59.6
|ASUS ZenBook 14 UX425JA
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4
|IPS
|~300
|>1100:1
|96.2
|69
|ASUS ZenBook 14 UX431FA
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|100
|ASUS ZenBook 14 UX433FA
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~300
|>1600:1
|91
|59
|ASUS ZenBook 14 UX433FN
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~290
|>840:1
|97
|75
|ASUS ZenBook 14 UX434FL
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4
|IPS
|~300
|>700:1
|97
|75
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~330
|>1200:1
|90
|ASUS ZenBook 14 UX434FT
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV140FHM-N63 (BOE07E9)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4
|IPS
|~300
|>700:1
|97
|75
|ASUS ZenBook 15 UX533FD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6
|IPS
|~280
|>700:1
|94
|73
|ASUS ZenBook 15 UX534FA
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6
|IPS
|~300
|>1000:1
|92
|ASUS ZenBook 15 UX534FT
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N63 (BOE07D8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.46×206.25×4.6
|IPS
|~300
|>1000:1
|92
|ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~330
|>1600:1
|87
|56
|ASUS ZenBook 3 UX390UA
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B125HAN03.0 (AUO306D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 12
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 276.48×155.52
Размер матрицы, мм: 282.4×172.22×1.95
|IPS
|~360
|>1100:1
|89
|58
|ASUS ZenBook Duo UX481FL
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN2 (CMN14D5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.2×195.67×2.4
|IPS
|~290
|>700:1
|99
|70
|ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN05.C (AUO5C2D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 298.96×184.9×2.8
|IPS
|~270
|>1600:1
|97
|ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE CQ NV140FHM N63
|IPS
|~300
|>700:1
|85
|56
|ASUS ZenBook Flip 14 UX463
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.2 (AUO323D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~315
|>1000:1
|91
|ASUS ZenBook Flip 15 UX562FD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE NV156FHM-N63
|IPS
|~210
|>900:1
|91
|ASUS ZenBook Flip 15 UX563
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|BOE NE156QUM-N64
|IPS
|~410
|>1000:1
|90
|ASUS ZenBook Flip S UX370UA
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.2
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|~340
|>1300:1
|90
|58
|ASUS ZenBook Flip UX360CA
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~300
|>1400:1
|93
|60
|ASUS ZenBook Flip UX360UAK
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~360
|>1200:1
|92
|60
|ASUS ZenBook Flip UX561UD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~370
|>1300:1
|100
|88
|ASUS ZenBook Pro 14 UX450FD
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|~320
|>800:1
|100
|ASUS ZenBook Pro 14 UX480FD
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|IPS
|100
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.5 (AUO353D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~260
|>700:1
|92
|ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~400
|>1200:1
|100
|88
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~270
|>700:1
|96
|74
|ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.1 (AUO31EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~370
|>1000:1
|100
|88
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~270
|>1100:1
|87.9
|62
|ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung SDCA029
|OLED
|~370
|81.3
|61.8
|ASUS ZenBook Pro UX501VW
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP156UD1-SPB1
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.448×193.752
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×2.6
|IPS
|~260
|>500:1
|89.7
|58.7
|ASUS Zenbook Pro UX550GD
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|IPS
|92
|75
|ASUS ZenBook Pro UX550GE
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|IPS
|92
|75
|ASUS ZenBook Pro UX550VD
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~335
|>1200:1
|92
|75
|ASUS ZenBook Pro UX550VE
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~290
|>9500:1
|92
|75
|ASUS ZenBook UX303UA
|2015
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3
|IPS
|~350
|>600:1
|93
|60
|ASUS ZenBook UX303UB
|2015
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HSE-EA3 (CMN1361)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 305.35×193.77×3
|IPS
|~430
|>930:1
|92
|60
|ASUS ZenBook UX305CA
|2015
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.1 (AUO212D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.4×194.91×2.6
|IPS
|~290
|>850:1
|98
|78
|ASUS ZenBook UX305FA
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 3200×1800
|Samsung 133YL04-P01
|IPS
|~320
|>340:1
|87.1
|63.7
|ASUS Zenbook UX310UA
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~370
|>1300:1
|91
|59
|ASUS Zenbook UX310UQ
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HTN01.4 (AUO142D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×193.46 ×2.6
|TN
|~250
|>570:1
|88
|57
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~360
|>1200:1
|92
|60
|ASUS Zenbook UX330UA
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~360
|>1600:1
|90
|59
|ASUS ZenBook UX3400UQ
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|100
|ASUS ZenBook UX3410UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~380
|>1100:1
|99
|63.8
|ASUS ZenBook UX3410UQ
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~390
|>1200:1
|86
|56
|ASUS ZenBook UX3430UN
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~340
|>940:1
|98
|62
|ASUS ZenBook UX360UA
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN02.7 (AUO272D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.6×2.6
|IPS
|~340
|>1200:1
|93
|60
|ASUS ZenBook UX391UA
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAN04.9 (AUO492D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 299.872×186.92×2.2
|IPS
|~280
|>600:1
|95
|74
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|JDI LPM133M385A (JDI385A)
|IPS
|~330
|92.6
|63.8
|ASUS ZenBook UX392FA
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|TIANMA XM (TL139VDXP01)
|IPS
|~390
|>950:1
|99
|77
|ASUS ZenBook UX392FN
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|TIANMA XM (TL139VDXP01)
|IPS
|~390
|>950:1
|99
|77
|ASUS Zenbook UX410UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~370
|>1300:1
|98
|78
|ASUS ZenBook UX410UQ
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~370
|>1300:1
|98
|78
|ASUS ZenBook UX430UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~350
|>1200:1
|91
|65
|ASUS ZenBook UX430UN
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~350
|>1200:1
|91
|65
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4
|IPS
|~300
|>1000:1
|84.6
|55.3
|ASUS ZenBook UX430UQ
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-EN1 (CMN14D2)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.41×202.54×2.4
|IPS
|~350
|>1200:1
|91
|65
|ASUS Zenbook UX461UA
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV140FHM-N62 (BOE0718)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.31×173.99
Размер матрицы, мм: 315.01×203.83×2.4
|IPS
|~300
|>500:1
|85
|55
|ASUS Zenbook UX490UA
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~330
|>1600:1
|87
|56
|ASUS Zenbook UX510UW
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB6
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~360
|>900:1
|80
|53
|ASUS Zenbook UX530UX
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~320
|1200:1
|90
|58
|ASUS Zephyrus S GX531GM
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~320
|>1100:1
|91
|59
|ASUS Zephyrus S GX531GS
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~320
|>1100:1
|91
|59
Dell
|Модель ноутбука
|Год
|Диаг.
|Разреш. экрана
|Матрица
|Тип
|Максимальные
|Цветовой охват, %
|ШИМ
|Яркость (нит)
|Контрастн.
|sRGB
|AdobeRGB
|Dell Alienware 13 R3
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09
|IPS
|~350
|>1100:1
|90.7
|59.2
|13''
|Разрешение экрана - 2160x1440
|Samsung JJT6C_133KL05 (SDCA029)
|OLED
|~330
|97
|78
|Dell Alienware 15 R3
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~300
|>1100:1
|83
|54
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HTN05.1 (AUO51ED)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|TN
|~390
|>990:1
|90
|59
|Dell Alienware 15 R3
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW06 (LQ156D1)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2
|IGZO
|~300
|>900:1
|100
|Dell Alienware 15 R4
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6 (LGD046F)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~280
|>1000:1
|86
|56
|Dell Alienware 17 R2
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~330
|>1100:1
|84
|55
|Dell Alienware 17 R3
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF1 (LGD0469)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×241.95×4
|IPS
|~360
|>800:1
|84
|55
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IGZO
|~350
|>600:1
|100
|Dell Alienware 17 R4
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|~400
|95
|72
|17''
|Разрешение экрана - 2160x1440
Матрица: AUO B173QTN01.0 (AUO1096)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.08×214.92
Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.3
|TN
|~370
|>450:1
|82.2
|53.7
|Dell Alienware 17 R5
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|93
|73
|17''
|Разрешение экрана - 2160x1440
Матрица: AUO B173QTN01.4 (AUO1496)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.08×214.92
Размер матрицы, мм: 398.1×252.5×4.35
|TN
|~390
|>750:1
|86
|56
|Dell Alienware Area-51m
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG 173WFG (LGD05E2)
|IPS
|~300
|>500:1
|96.9
|61.3
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~290
|>1500;1
|95
|72
|Dell Alienware m15
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2
|IPS
|~366
|>1100:1
|89
|58
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung 156WR04 (SDCA029)
|OLED
|~460
|100
|91
|Dell Alienware m15 R2
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ156M1JW03 (SHP14C5)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 240
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×215.54×2.62
|IPS
|~310
|>850:1
|95.5
|60.8
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung 156WR04 (SDCA029)
|OLED
|~460
|100
|91
|Dell Alienware m15 R3
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN12.0 (AUO328E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×2.6
|IPS
|~320
|>900:1
|99.2
|63.7
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP156WF6
|IPS
|~340
|>800:1
|84.7
|62
|Dell Alienware m15 R3
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung 156WR04
|OLED
|~490
|>17200:1
|100
|95
|Dell Alienware m17 R1
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B173ZAN01.0 (AUO109B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 398.1×230.45×4
|IPS
|~350
|>1000:1
|100
|88.4
|Dell Alienware m17 R2
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Chi Mei 173HCE (CMN175F)
|IPS
|~360
|>1300:1
|98.5
|65.5
|Dell Alienware m17 R3
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B173HAN
|IPS
|~330
|>1200:1
|97.8
|64.7
|Dell G3 15 3500
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2
|IPS
|~310
|>1300:1
|94
|61
|Dell G3 17 3779
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~320
|>1000:1
|90
|58
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG 173WF4 (LGD05B5)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм:
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~310
|>1000:1
|87
|Dell G5 15 5500
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO W8KKR-B156HAN (AUOB98C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 300
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс:
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~320
|>1400:1
|94
|Dell G5 15 5590
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.0 (AUO80ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2
|IPS
|~300
|>1300:1
|91
|59
|Dell G5 15 SE 5505
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV156FHM-N4N (BOE084A)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×3.2
|IPS
|~300
|>1000:1
|90
|58
|Dell G7 15 7590
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B156HAN
|IPS
|~330
|>460:1
|89.5
|58.3
|Dell G7 17 7790
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.2 (AUO429D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1300:1
|91
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.0 (AUO409D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>1000:1
|89.2
|57.8
|Dell Inspiron 13 7386 Black Edition
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Innolux N133DCE-GP2 (CMN1385/Dell 3GRT6)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.26×187.47×2.5
|IPS
|~300
|>1700:1
|93
|70
|Dell Inspiron 13 7390
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO252B
|IPS
|~330
|>1200:1
|94
|61
|Dell Inspiron 13 7391
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG T5XHJ 133WF4
|IPS
|~340
|88.1
|Dell Inspiron 14 7490
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ140M1-2T3C8
|IPS
|~260
|99.5
|Dell Inspiron 17 3780
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~340
|>1200:1
|88.4
|57.6
|Dell Inspiron 17 3793
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|~300
|>1100:1
|94
|Dell Inspiron 17 7773
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|~330
|>1500:1
|92
|60
|Dell Inspiron 17 7786
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~330
|>1400:1
|92
|72
|Dell Inspiron 5758
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.1 (AUO119D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~270
|>700:1
|94
|61
|Dell Inspiron 5770 (2017)
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-E31 (CMN1738)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|94
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~280
|>1500:1
|88
|58
|Dell Inspiron 7559
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP156UD2-SPA1 (LGD04D9)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.448×193.752
Размер матрицы, мм: 375.36×233.85×4.85
|IPS
|~280
|>350:1
|90
|58
|Dell Inspiron 7577
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN02.0 (AUO20EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.2
|IPS
|~310
|>890:1
|96.8
|62.9
|Dell Latitude 13 7370
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV13FHM (BOE071A, Dell G64PY)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~300
|>900:1
|86
|56
|Dell Latitude 14 7400
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG R6D86-140WF9 (LGD05DA)
|IPS
|~300
|>1700:1
|98
|Dell Latitude 14 E7450
|2015
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN
|IPS
|~270
|>900:1
|92
|60
|Dell Latitude 3301
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE BOE07A0
|IPS
|~330
|>800:1
|89
|Dell Latitude 5285
|2017
|12''
|Разрешение экрана - 1920х1280
Матрица: BOE TV123WAM-ND0 (BOE06DC)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920х1280
Диагональ, дюйм: 12
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 259.2×172.8
Размер матрицы, мм: 265.26×184.76×4
|IPS
|~550
|>1200:1
|94
|64.9
|Dell Latitude 5290
|2018
|12''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|SHP1479
|IPS
|~550
|>1000:1
|99
|65.2
|Dell Latitude 5300
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN05.6
|IPS
|~320
|>1500:1
|95
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP133WF6 (LGD05ED)
|IPS
|~320
|>1200:1
|94.8
|63.8
|Dell Latitude 5420 Rugged
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO523D
|IPS
|~1000
|>1300:1
|93
|59
|Dell Latitude 7200
|2019
|12''
|Разрешение экрана - 1920х1280
|Sharp SHP14A3 (LQ123N1)
|IPS
|~390
|>1400:1
|99.4
|66.6
|Dell Latitude 7285
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 2880x1920
Матрица: Sharp LQ123Z1JX31 (SHP1482)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 2880x1920
Диагональ, дюйм: 12
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 259.2×172.8
Размер матрицы, мм: 263.2×184.1×4.7
|IGZO
|~500
|>1400:1
|99.8
|67.6
|Dell Latitude 7300
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B133HAK01.0 (AUO102D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.472×165.078
Размер матрицы, мм: 305.35×194.35×3.2
|IPS
|~320
|>1100:1
|91
|59
|Dell Latitude 7310
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN
|IPS
|~340
|>1300:1
|99.4
|64.1
|Dell Latitude 7380
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP133WF4-SPD1 (LGD0589)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.1×177.55×4.4
|IPS
|~310
|>1000:1
|92
|61
|Dell Latitude 7389
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|116
|Dell Latitude 7390
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN (AUO462D)
|IPS
|~320
|>1300:1
|90.6
|59.1
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP156WFG-SPD3
|IPS
|~300
|>980:1
|95
|63
|Dell Latitude 7400
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN
|IPS
|~285
|>1800:1
|95.1
|61.2
|Dell Latitude 7400 2-in-1
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ140M1-2T3C8 (SHP14A2)
|IPS
|~310
|>1400:1
|95
|Dell Latitude 7410
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B140ZAN
|IPS
|~380
|>1100:1
|99.4
|66.4
|Dell Latitude 7424 Rugged Extreme
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO523D
|IPS
|~800
|>1500:1
|97
|62
|Dell Latitude 7480
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP140WF7 (LGD0557)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~340
|>1000:1
|96
|65.82
|Dell Latitude 7490
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AU0223D
|IPS
|~300
|>880:1
|88
|58
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B140HAN (AUO503D)
|IPS
|~300
|>1300:1
|97
|62
|Dell Latitude 9410
|2020
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ140M1
|IPS
|~300
|>1500:1
|99.1
|63.8
|Dell Latitude 9510
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B150HAN
|IPS
|~400
|>1400:1
|99.2
|65.2
|Dell Latitude E5470
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP140WF3
|IPS
|~350
|>560:1
|85
|55
|Dell Latitude E7470
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: AUO B140QAN01.0 (AUO1036)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 309.35×174.01
Размер матрицы, мм: 320.4×198.6×2.6
|IPS
|~370
|>1400:1
|96
|62
|Dell Precision 3520
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV15N43
Тип матрицы: IPS
Разрешение:
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~340
|>900:1
|94.7
|61.8
|Dell Precision 3530
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE BOE06F1
|IPS
|~290
|>1100:1
|94
|62
|Dell Precision 5510
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp SHP143E
|IGZO IPS
|~390
|>970:1
|100
|96
|Dell Precision 5520
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8
|IGZO IPS
|~370
|>770:1
|99
|63
|Dell Precision 5530
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194
Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7
|IGZO
|~450
|>1000:1
|98
|69
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ156M1 (SHP149A)
|IPS
|~340
|>1100:1
|100
|70
|Dell Precision 5540
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung SDCA029
|OLED
|~420
|100
|86.8
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp MWP1T-LQ156M1 (SHP14BA)
|IPS
|~540
|>1300:1
|94
|Dell Precision 5540
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp N5V8C_LQ156D1 (SHP14B9)
|IPS
|~630
|>1400:1
|100
|100
|Dell Precision 5550
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ156R1
|IPS
|~480
|>1100:1
|100
|89.2
|Dell Precision 5750
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2400
|Sharp LQ170R1
|IPS
|~470
|>1300:1
|99.9
|86.7
|Dell Precision 7510
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ156D1
|IGZO IPS
|~290
|>1000:1
|99.7
|85.7
|Dell Precision 7530
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW02 (SHP1430)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 367.98×218.31×3.14
|IGZO IPS
|~300
|>800:1
|99.6
|84.4
|Dell Precision 7550
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B156ZAN
|IPS
|~470
|>850:1
|99.7
|86.4
|Dell Precision 7710
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Samsung SDC8151
|IPS
|~330
|>1000:1
|97
|62
|Dell Precision 7720
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4
|IGZO IPS
|~450
|>1000:1
|100
|88.1
|Dell Precision 7730
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.3 (AUO139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~320
|>1300:1
|93.3
|60.4
|Dell Precision 7740
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LP173WF4
|IPS
|~300
|>700:1
|92
|Dell Vostro 5370
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-GA1 (CMN1371)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 305.35×193.45×3.09
|IPS
|~320
|>1300:1
|83.8
|60.5
|Dell Vostro 7570
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.3 (AUO333D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 320.4×194.65×5.25
|IPS
|~280
|>1200:1
|82
|59
|Dell XPS 13 2-in-1 (7390)
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|Sharp LQ134N1 (SHP14AF/Dell 9G4X1)
|IPS
|~570
|>1700:1
|98.5
|64.2
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B133ZAN
|IPS
|~400
|>1000:1
|93.5
|59.5
|Dell XPS 13 7390
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B133ZAN
|IPS
|~400
|>1000:1
|93.5
|59.5
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D)
|IPS
|~410
|>1300:1
|94
|Dell XPS 13 7390
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp 0R99K LQ133D1
|IPS
|~450
|99.6
|Dell XPS 13 9300
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|Sharp LQ134N1 SHP14CB
|IPS
|~560
|>1700:1
|100
|67
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2400
|Sharp LQ134R1
|IPS
|~400
|>1400:1
|91.4
|61.1
|Dell XPS 13 9350 (2015)
|2015
|13''
|Разрешение экрана - 3200×1800
|Sharp SHP144A
|IPS
|~270
|89
|65
|Dell XPS 13 9360 (2016)
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57
|IPS
|~350
|>1800:1
|73
|50.5
|13''
|Разрешение экрана - 3200×1800
Матрица: Sharp LQ173D1JW31 (SHP1446)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 382.12×214.94
Размер матрицы, мм: 393.69×230.52×4
|IGZO IPS
|~440
|>1300:1
|95
|71
|Dell XPS 13 9360 (2018)
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ133M1JW21 (SHP1449)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×185.4×2.57
|IPS
|73
|50.5
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41
|IPS
|~410
|>1100:1
|100
|Dell XPS 13 9365
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Sharp LQ133M1JX26 (SHP146A)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×178.64×4.7
|IPS
|~320
|>1600:1
|92
|13''
|Разрешение экрана - 3200×1800
|Sharp LQ133Z1
|IPS
|~310
|>1700:1
|93
|60
|Dell XPS 13 9370
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ133M1 (SHP1484)
|IPS
|~390
|>1000:1
|100
|77
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ133D1JX31 (SHP148B)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 297.66×185.74×3.41
|IPS
|~490
|>1100:1
|98
|69.5
|Dell XPS 13 9380
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO B133ZAN (AUO 282B)
|IPS
|~400
|>1100:1
|100
|78
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN06VG6 (AUO5B2D)
|IPS
|~400
|>1500
|94
|Dell XPS 13 9380
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp 0R99K_LQ133D1 (SHP14AD)
|IPS
|~310
|>1700:1
|100
|70
|Dell XPS 15 7590
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ156M1
|IPS
|~550
|>1400:1
|98
|63.2
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung 156WR04 (SDCA029)
|OLED
|~420
|99.6
|81
|Dell XPS 15 7590
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ156D1
|IPS
|~430
|>1200:1
|95.8
|71.8
|Dell XPS 15 9500
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1200
|Sharp LQ156N1 (SHP14D1)
|IPS
|~580
|>1200:1
|100
|71.6
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ156R1 (SHP14D0)
|IPS
|~550
|>1400:1
|100
|89.5
|Dell XPS 15 9530
|2013
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp SHP1431 (LQ156D1)
|IPS
|~390
|>1200:1
|96.1
|61
|Dell XPS 15 9550 (2015)
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JX01 (SHP1414)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 88/88/88/88
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 367.98×224.61×3.4
|IGZO IPS
|~360
|>950:1
|100
|89
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp SHP1453 (LQ156M1, 1203M)
|IPS
|~400
|>1600:1
|98
|64
|Dell XPS 15 9560
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ156M1 (SHP1453)
|IGZO IPS
|~400
|>1500:1
|98.9
|64.2
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8
|IGZO IPS
|~380
|>1000:1
|100
|Dell XPS 15 9570
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp SHP149A (LQ156M1)
|IGZO IPS
|~400
|>1400:1
|96
|62
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JW33 (SHP1476)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 351.9×220.2×2.8
|IGZO IPS
|~490
|>1400:1
|98.8
|71.2
|Dell XPS 15 9575
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ156M1 (SHP148E)
|IPS
|~400
|>1100:1
|95
|58
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: Sharp LQ156D1JX41 (SHP148D)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194
Размер матрицы, мм: 348.12×214.12×3.7
|IPS
|~480
|>1600:1
|97.9
|71.7
|Dell XPS 15 9580 (2019)
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|100
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|IPS
|100
|Dell XPS 17 9700
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Sharp LQ170R1
|IPS
|~510
|>1600:1
|100
|94.4
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Sharp LQ170N1-P35GV
|IPS
|~580
|>1600:1
|100
HP
|Модель ноутбука
|Год
|Диаг.
|Разреш. экрана
|Матрица
|Тип
|Максимальные
|Цветовой охват, %
|ШИМ
|Яркость (нит)
|Контрастн.
|sRGB
|AdobeRGB
|HP 17-ca000
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LGD059E
|IPS
|~360
|>1100:1
|86
|57
|HP 470 G7
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE 077B
|IPS
|~300
|>900:1
|92
|60
|HP Elite Dragonfly G1
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO5E2D
|IPS
|~400
|>1800:1
|99.3
|64.7
|HP Elite x2 1012 G2
|2017
|12''
|Разрешение экрана - 2716x1824
|Samsung SDC4A49
|IPS
|~470
|>1000:1
|98
|62.6
|HP Elite x2 1013 G3
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 3000x2000
|AUO AUO101A
|IPS
|~450
|>940:1
|97
|62
|HP EliteBook 1030 G1
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 3200x1800
Матрица: Sharp LQ133Z1JW22 (SHP1465)
Тип матрицы: IGZO IPS
Разрешение: 3200x1800
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×185.31×0.75
|IPS
|~400
|>1100:1
|94.6
|61.6
|HP EliteBook 1040 G2
|2015
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN01.3 (AUO133D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3
|TN
|~270
|>1300:1
|95
|61
|HP EliteBook 1040 G3
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: AUO B140QAN01.1 (AUO1136)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 309.35×174.01
Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6
|IPS
|~330
|>900:1
|96.7
|62.5
|HP EliteBook 1040 G4
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N140HCE-GN2 (CMN14D7)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 308.851×173.729
Размер матрицы, мм: 315.1×195.67×2.4
|IPS
|~300
|>1200:1
|97
|63
|HP EliteBook 1050 G1
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO AUO30EB
|IPS
|~440
|>1200:1
|94
|61
|HP EliteBook 735 G5
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE074A
|IPS
|~460
|>1100:1
|96
|63
|HP EliteBook 745 G3
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
|IPS
|~330
|>1100:1
|95.3
|65.8
|HP EliteBook 745 G5
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.8 (AUO383D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4
|IPS
|~400
|>1500:1
|87
|57
|HP EliteBook 755 G4
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HGE-EA2 (CMN15C3)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|TN
|~330
|>370:1
|84
|54
|HP EliteBook 755 G5
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE074E
|IPS
|~400
|>700:1
|90
|59
|HP EliteBook 830 G5
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVF3-R0
|IPS
|~350
|>1600:1
|87.3
|57.9
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO482D
|IPS
|~350
|>1600:1
|89.8
|58.7
|HP EliteBook 830 G7
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Chi Mei CMN13A9
|IPS
|~440
|>1600:1
|97
|61.5
|HP EliteBook 840 G3
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux CMN14C0
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|TN
|~360
|>550:1
|74
|47
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
|~340
|>1200:1
|98
|63
|HP EliteBook 840 G4
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HTN01.2 (AUO123D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3
|TN
|~340
|>400:1
|80
|52
|HP EliteBook 840 G5
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN03.B (AUO3B3D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.37×174.02
Размер матрицы, мм: 315.1×196.48×3.06
|IPS
|~410
|>1600:1
|88.1
|56.9
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M140NVF7 R0
|IPS
|~630
|>1100:1
|88
|57
|HP EliteBook 850 G3
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|TN
|~300
|>500:1
|79
|51
|HP EliteBook 850 G4
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HTN03.5 (AUO35ED)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|TN
|~360
|>400:1
|83.4
|53.8
|HP EliteBook 850 G5
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN02.4 (AUO24ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2
|IPS
|~400
|>980:1
|89
|58
|HP EliteBook 850 G6
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN02.4 (AUO24ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2
|IPS
|~340
|>1100:1
|86
|63
|HP EliteBook Folio 1040 G2
|2015
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HAN01.3 (AUO133D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3
|IPS
|~270
|>1300:1
|95
|61
|HP EliteBook Folio 1040 G3
|2016
|14''
|Разрешение экрана - 2560x1440
Матрица: AUO B140QAN01.1 (AUO1136)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2560x1440
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 309.35×174.01
Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6
|IPS
|~320
|>900:1
|96.7
|62.5
|HP EliteBook x360 1020 G2
|2017
|12''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|M125NVF6 R0 (IVO04E8)
|IPS
|~700
|>850:1
|89.6
|57
|HP EliteBook x360 1030 G2
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|CMN1374
|IPS
|~270
|>1000:1
|88.6
|57.8
|HP EliteBook x360 1030 G3
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-G62 (CMN1380)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×176.94×4
|IPS
|~460
|>1100:1
|99.6
|62.5
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVF3 R1
|IPS
|~685
|>1200:1
|92.5
|60.9
|HP EliteBook x360 1030 G3
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|~600
|>1000:1
|94
|65
|HP EliteBook x360 1030 G4
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|InfoVison IVO857A
|IPS
|~700
|>2400:1
|100
|63
|HP EliteBook x360 1040 G5
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO533D
|IPS
|~400
|>1400:1`
|94.5
|60.1
|HP EliteBook x360 830 G6
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVFC R5
|IPS
|~670
|>2300:1
|93.6
|60.2
|HP Envy 13
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE070E
|IPS
|~280
|>1200:1
|86
|56
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LGD0576
|IPS
|~290
|>900:1
|83.5
|54.9
|HP Envy 13 (2018)
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVF3-R0
|IPS
|~330
|>1200:1
|82
|52
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B133ZAN02.0 (AUO202B)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.26×186.92×2.2
|IPS
|~350
|>1200:1
|93
|HP Envy 13-aq000
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: InfoVision (IVO) M133NVF3 R2
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 0
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс:
Кол-во контактов разъема: 0
Размер изображения, мм:
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~800
|>1600:1
|92
|60
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B133HAN05.7
|IPS
|~365
|>1400:1
|92
|HP Envy 13-ba0000
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVFD R2
|IPS
|~1000
|>2100:1
|99
|HP Envy 15-ep0000
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung SDC4145
|AMOLED
|~390
|100
|87.8
|HP Envy 17
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HW01 V0 (AUO109D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6
|IPS
|~350
|>1100:1
|88
|57
|HP Envy 17-ce1000
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.89×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~280
|>870:1
|91
|59
|HP Envy 17t-cg000
|2020
|17''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO AUO168E
|IPS
|~400
|>1100:1
|100
|88
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N173HCE-E3A (CMN176C)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~380
|>1500:1
|98
|70
|HP Envy x360 13-ar0000
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|InfoVision M133NVF3 R2
|IPS
|~700
|>1100:1
|91
|59
|HP Envy x360 13-ay0000
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCG-GF3 (CMN139D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 298.76×176.24×3.8
|IPS
|~440
|>1800:1
|96
|HP Envy x360 15-bq000
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Chi Mei CM15E9
|IPS
|~210
|>1400:1
|86
|56
|HP Envy x360 15z
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux CM15E9
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~220
|>1400:1
|86
|56
|HP Omen 15 (2017)
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN04.2 (AUO42ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2
|IPS
|~240
|>1000:1
|91
|59
|HP Omen 15 (2018)
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFG-SPF2 (LGD05C0)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6
|IPS
|~310
|>500:1
|93
|60
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~330
|>1100:1
|95
|HP Omen 15-dh0000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~320
|>1100:1
|96
|HP Omen 15-ek0000
|2020
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~320
|>1200:1
|91
|HP Omen 15t-ce000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN02.3 (AUO23EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 358.14×224.4×3.2
|IPS
|~350
|>900:1
|91.8
|66.9
|HP Omen 17 (2016)
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP173WF4-SPF2 (LGD046E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 385.95×218.9
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4
|IPS
|~360
|>1000:1
|86
|57
|HP Omen 17 (2017)
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.4 (AUO149D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~330
|>900:1
|93
|60
|HP Omen 17 (2019)
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux CMN175D
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓:
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~340
|>1500:1
|98
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN04.4 (AUO449D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~300
|>990:1
|100
|HP Omen 17t
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN03.0 (AUO309D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~310
|>1000:1
|90
|58
|HP Omen X (2017)
|2017
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO B173HW01
|IPS
|~350
|>950:1
|88
|57
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.4 (AUO149D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 120
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~330
|>780:1
|92
|HP Omen X 2S
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.0 (AUO30EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~320
|>1200:1
|96
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~320
|>1200:1
|91.8
|59.8
|HP Pavilion 14-ce3000
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO543D
|IPS
|~380
|>1500:1
|98
|63
|HP Pavilion 15-cs000
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IPS
|~320
|>1200:1
|88
|58
|HP Pavilion 15-cs2000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|BOE080D
|IPS
|~310
|>1200:1
|88
|58
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HCE-EN1 (CMN15E8)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6
|IPS
|~320
|>1100:1
|94
|HP Pavilion 15-dk0000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LGD05FE
|IPS
|~330
|>800:1
|94.9
|60.5
|HP Pavilion Gaming 15-dk0000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WFG-SPK1 (LGD05FE)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~330
|>800:1
|95
|60.5
|HP Pavilion Gaming 15-ec000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAK02.0 (AUO20ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×223.6×3.2
|IPS
|~300
|>1200:1
|89
|58
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~315
|>1100:1
|90
|HP Pavilion Gaming 15t
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B156HAN08.2 (AUO82ED)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8
|IPS
|~350
|>990:1
|91
|60
|HP Pavilion Gaming 16-a0000
|2020
|16''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N161HCA-GA1 (CMN1602)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 16
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 144
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 355.39×199.91
Размер матрицы, мм: 361.9×222.16×3.2
|IPS
|~320
|>1200:1
|96
|HP Pavilion Gaming 17 (2019)
|2019
|17''
|Разрешение экрана -
|LG LGD0623
|IPS
|~400
|>1100:1
|92
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.89×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|~290
|>900:1
|90
|58
|HP Pavilion Gaming 17-cd0000
|2019
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: BOE NV173FHM-N4C (BOE0825)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.89×214.81
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5
|IPS
|300
|100
|72
|HP ProBook 470 G3
|2015
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HW01 V0 (AUO109D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6
|IPS
|~300
|>980:1
|92
|59.8
|HP ProBook 470 G4
|2016
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B173HAN01.0 (AUO109D)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 17
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 381.888×214.812
Размер матрицы, мм: 398.1×250.5×4
|IPS
|~360
|>1500:1
|91.6
|59.6
|HP ProBook 470 G5
|2018
|17''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG
|IPS
|~400
|>600:1
|84
|55
|HP ProBook 640 G3
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Chi Mei CMN14C0
|TN
|~350
|>490:1
|75
|47
|HP ProBook 650 G3
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO
|TN
|~350
|>540:1
|81
|52
|HP ProBook x360 435 G7
|2020
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|LG LGD0675
|IPS
|~360
|>2200:1
|90.6
|59
|HP ProBook x360 440 G1
|2018
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux CMN14E0
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: -
Размер матрицы, мм: -
|IPS
|~400
|>1200:1
|98
|62
|HP Spectre 13
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Samsung SDC4259
|IPS
|~340
|>1600:1
|94
|61
|HP Spectre x360 13
|2017
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N133HCE-GP1 (CMN1367)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 300.26×187.07×2.2
|IPS
|~330
|>990:1
|90
|58.6
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP133UD1-SPA1
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×186.67×2.2
|IPS
|~300
|>1200:1
|97.1
|65.5
|HP Spectre x360 13-ap000
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|M133NVF3
|IPS
|~310
|>680:1
|89.8
|58.9
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO572D
|IPS
|~300
|>1700:1
|100
|73
|HP Spectre x360 13-aw0000
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO5E2D
|IPS
|~350
|>1200:1
|94
|72
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|Samsung SDC4142
|OLED
|~350
|>250 000:1
|100
|100
|HP Spectre x360 13-aw0000
|2019
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVFD R2 (IVO8584)
|IPS
|~850
|>2300:1
|91
|HP Spectre x360 13t-ae000
|2018
|13''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP133UD1-SPA2 (LGD0588)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 13
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 293.76×165.24
Размер матрицы, мм: 299.46×186.67×2.2
|IPS
|~320
|>1300
|98
|67
|HP Spectre X360 15-5Zxxxx
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|AUO AUO30EB
|IPS
|~300
|>1100:1
|93.8
|61.1
|HP Spectre x360 15-ap00000 (G1)
|2016
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|IVO M133NVF3
|IPS
|~300
|>650:1
|89.8
|58.9
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: LG LP156UD1-SPC1 (LGD04E0)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.448×193.752
Размер матрицы, мм: 359.5×233.8×2.6
|IPS
|~300
|>500:1
|87.8
|57.2
|HP Spectre x360 15-bl002xx (G2)
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 351.9×220.3×2.6
|IPS
|~340
|>1200:1
|87
|63.5
|HP Spectre x360 15-ch000 (G3)
|2018
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|BOE0730
|IPS
|~330
|>1000:1
|90.4
|58.8
|HP Spectre x360 15-df0000
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: AUO B156ZAN03.0 (AUO30EB)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 344.218×193.622
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6
|IPS
|~320
|>890:1
|94
|61
|HP Spectre x360 15t-bl100
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
Матрица: BOE NV156QUM-N72 (BOE06C3)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 3840x2160
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 8
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85
Интерфейс: eDP (4 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 40
Размер изображения, мм: 345.6×194.4
Размер матрицы, мм: 351.9×220.3×2.6
|IPS
|~330
|>1200:1
|87
|63.5
|HP Spectre x360 Convertible 13-aw000
|2019
|13''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|AUO AUO5E2D
|IPS
|93
|72
|HP ZBook 14u G4
|2017
|14''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: AUO B140HTN01.2 (AUO123D)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 14
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 309.14×173.89
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3
|TN
|~330
|>390:1
|82
|53
|HP ZBook 15 G2
|2015
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Samsung SDC5344
|IPS
|~360
|>1000:1
|100
|62
|HP ZBook 15 G3
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
|Samsung SDC5344
|IPS
|~310
|>900:1
|95
|63
|HP ZBook 15 G4
|2017
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: LG LP156WF6-SPB7 (LGD057E)
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80
Интерфейс: eDP (2 Lanes)
Кол-во контактов разъема: 30
Размер изображения, мм: 344.16×193.59
Размер матрицы, мм:
|IPS
|~330
|>1100:1
|82.6
|54.2
|HP ZBook 15 G6
|2019
|15''
|Разрешение экрана - 3840x2160
|BOE07F3
|IPS
|~390
|>1000:1
|100
|70
|HP ZBook 15u G3
|2016
|15''
|Разрешение экрана - 1920x1080
Матрица: Innolux N156HGE-EA2 (CMN15C3)
Тип матрицы: TN
Разрешение: 1920x1080
Диагональ, дюйм: 15
Разрядность, бит: 6
Частота, Гц: 60
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45
Интерфейс: eDP (2 Lanes)<